García Linera dice que Luis Revilla es un opositor inteligente

El presidente en ejercicio, Álvaro García Linera, dijo hoy que el alcalde de La Paz y líder de Soberanía y Libertad, Luis Revilla, es un "opositor inteligente" al cuestionar la falta de un liderazgo para las elecciones de 2019, en partidos y agrupaciones que buscan hacerle frente al Movimiento al Socialismo (MAS).

"Luis Revilla es un opositor, pero es un opositor inteligente, se da cuenta de su debilidad que es la mejor forma de superarlo", afirmó el mandatario en una rueda de prensa al ser consultado sobre la posición del alcalde quien dijo que ni uniéndose los opositores podrían hacer frente a Evo Morales en las urnas el próximo año y que por eso apunta a la construcción de una alternativa política.

García Linera acotó que coincide con Revilla, porque ha detectado la "falla estructural" de la oposición, que a su criterio no tiene capacidad para hacer una propuesta de país que haga frente al MAS

"Pero cuando usted tiene un MAS que tiene un conjunto de planes como la agenda 2025, la industrialización, carreteras (...), y una oposición que dice no Evo, no Evo, no Evo, está claro que la victoria es nuestra", concluyó la autoridad.