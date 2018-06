Mesa dice que expulsión de Quiborax fue una medida política válida; Arce reitera acusación

El expresidente de Bolivia, Carlos Mesa, a través de su cuenta de Twitter, aseguró que la expulsión de la empresa chilena Quiborax durante su Gobierno fue una medida acertada y totalmente válida, tanto en el ámbito político como en el jurídico.

Las declaraciones de Mesa surgieron ante una nueva acusación en su contra por parte del ministro de Justicia, Héctor Arce, quien aseguró también en su cuenta de Twitter que “los Gobierno liberales” vinculados al expresidente, Gonzalo Sánchez de Lozada, son responsables de la pérdida de Bolivia frente a Quiborax en un juicio ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi).

@carlosdmesag Si los gobiernos liberales principalmente el de SL no hubieran firmado 22 Tratados de “protección” de inversiones no habría arbitrajes ni laudos que cumplir Nosotros sacamos a Bolivia del CIADI Si se hubiera cumplido su propia ley no hubiera habido arbitraje y laudo https://t.co/peedcf4Ed0

— Hector Arce Zaconeta (@ArceZaconeta) 14 de junio de 2018