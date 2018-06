García Linera dice que cardenal Ticona es discriminado por ser del campo

COCHABAMBA |

El presidente en ejercicio Álvaro García Linera salió en defensa del cardenal Toribio Ticona, desautorizado el pasado 13 de junio por la Conferencia Episcopal Boliviana por sus declaraciones referidas al 21F y su cercanía con el Jefe de Estado, Evo Morales.

“Tenemos un nuevo cardenal, uno que apellida Ticona. Los obispos le están discriminando porque su apellido es del campo, porque es indígena”, comentó durante el acto de entrega de contratos para proyectos “Mi Riego III” y “Mi Agua IV” a representantes de los 47 municipios de Cochabamba.

En la oportunidad, la autoridad comentó que las personas que gritan “Bolivia dijo No” se oponen al desarrollo del país.

“Esta gente se comporta como lo hicieron hace veintiún años presidentes, vicepresidentes y ministros de la derecha. Estos no querían que el pueblo tenga tractores, que los jóvenes del campo vayan a la escuela”, manifestó mostrando una nota del periódico Presencia, del 15 de junio de 1997.

García Linera sostuvo que las protestas con el "NO" discriminan porque son dirigidas por gente de la derecha que no acepta que un líder del campo trabaje a favor de los pobre. "Los 'No' no son Bolivia, son los anti-Bolivia", puntualizó.

El Mandatario advirtió que las organizaciones sociales no tolerarán más provocaciones con el "Bolivia dijo NO" y mencionó que un claro ejemplo es lo que ocurrió ayer en Warnes, Santa Cruz, donde un grupo de personas expulsó a activistas del 21F de un acto público.