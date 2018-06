Gobierno y UPEA no logran acuerdo para restablecer diálogo

Pese a perder 1-0 en el debut mundialista frente a Dinamarca hoy en Saransk, el técnico de Perú, Ricardo Gareca,... Ver más Gareca dice que no cambiará sistema ante Francia pese a la derrota contra Dinamarca

Perú cayó hoy 0 -1 ante Dinamarca en su primer partido del Grupo C del Mundial de Rusia 2018, que se disputó en el... Ver más Perú cae luchando ante Dinamarca

"Me duele haber errado el penalti, porque era la ventaja decisiva", indicó Messi, que afirmó que el revés no resta... Ver más Messi: "Me duele haber errado el penalti"