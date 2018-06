Stela Vallejos Vargas: “Trabajo con nanomateriales para detectar el cáncer por el aliento”

La orureña Stela Vallejos Vargas (38) trabaja en el desarrollo de tecnologías de sensores miniaturizados (nanotecnología) para detectar el cáncer y otras enfermedades a través del aliento con un dispositivo portable, como un celular.

Stela es la única boliviana en el Instituto de Microelectrónica de Barcelona. Por el momento, no piensa volver al país, aunque lo desea, porque tiene muchos proyectos pendientes. Uno de sus objetivos es desarrollar su trabajo con profesionales de Bolivia.

También está trabajando en una tecnología para detectar y encapsular gases contaminantes provenientes de los vehículos con el objetivo de controlarlos.

La investigadora boliviana estudió Ingeniería en Electrónica de la Universidad Técnica de Oruro (UTO) y hace 15 años hizo un doctorado en la Universidad Rovira i Virgili, en la ciudad de Tarragona en España. Desde entonces, ha trabajado en varios proyectos en diferentes países de Europa.

Ella asegura que al principio fue difícil alejarse de su familia y demostrar su capacidad profesional, pero asegura que todos los sueños son posibles si se luchan por ellos.

¿Cómo llegas a trabajar en Europa?

Yo me fui a realizar mi doctorado en octubre de 2003, hace 15 años ya. Terminé mi doctorado el 2008 y continué dedicándome a la ciencia en varios proyectos y varios posdoctorados en diferentes universidades y centros, pero en diferentes lugares de España, en Inglaterra en la universidad de Londres y luego he trabajado también en República Checa. Hace un año retorné a España.

¿Cómo llegaste a trabajar en el Instituto de Microelectrónica de Barcelona?

Nosotros nos movemos presentando proyectos a diferentes financiadoras, son proyectos muy competitivos y, bueno, hay un proceso de selección. Normalmente cada proyecto viene con una parte salarial para mantener al investigador y otra para mantener la investigación como tal. Ese ha sido el caso de mi estancia anterior en Barcelona en el año 2013, fue el mismo caso de mi estancia en República Checa, donde estuve dos años y medio, y es lo mismo ahora.

Somos cuatro investigadores senior en el grupo de las investigación y aparte dirijo a tres estudiantes de doctorado que trabajan en sensores y materiales.

¿En qué proyecto trabajas actualmente?

Actualmente, trabajo en nanomateriales, me dedico a materiales que son de tipo semiconductor sobre todo óxidos metálicos y modificaciones de estos óxidos para aplicaciones de censado y para la fabricación de dispositivos de sensores.

¿En un lenguaje más sencillo como puedes explicarnos eso?

Trabajamos en medicina preventiva, entre nuestros objetivos está realizar sensores que sean selectivos a compuestos volátiles orgánicos, ya que estos compuestos están muy relacionados con diferentes enfermedades. Son dispositivos que se espera que en algún momento lleguen a ser de uso general para cualquier persona, por ejemplo a través del celular y que puedan detectar si tenemos algún problema en nuestra salud.

Nosotros en nuestro aliento tenemos diferentes compuestos que exhalamos y dentro de ellos se ha determinado que existen ciertos volátiles que están correlacionados con enfermedades como el cáncer. Entonces, nosotros tratamos de acertar la selectividad. Esto quiere decir que tratamos de hacer que nuestros sensores sean específicos para uno de estos volátiles, podría ser en algún teléfono móvil o en cualquier equipo portable, la idea es llegar a este paso.

¿Hay proyectos relacionados ?

También tenemos proyectos que van dirigidos al área medioambiental. La idea es detectar gases que son dañinos para el medio ambiente, en particular el dióxido de nitrógeno y el monóxido de carbono. Son gases que actualmente se controlan en muchos lados, pero con tecnologías muy grandes, poco portables. Entonces, de hecho nuestros objetivos están en hacer tecnología de sensores miniaturizados que sean fáciles de llevarlos de un lado a otro o acomodarlos con una red de sensores en la ciudad y demás, para realizar un control más efectivo de los gases provenientes de los automóviles.

¿Qué mensaje darías a otros bolivianos?

Bueno, esfuerzo sobre todo, mucha perseverancia, si alguien tiene un sueño y es realmente lo que quiere hacer tiene que luchar por ello, no es imposible, yo sólo diría eso. No es imposible, es algo que se puede hacer, hay muchas personas de Bolivia que lo hemos logrado, es algo que se puede realizar, es una cuestión de dedicación y de realmente quererlo.

¿Cómo fue el inicio del doctorado?

Fue un poco difícil al principio, sobre todo, porque uno deja todo, deja su familia, amigos. Es comenzar una nueva vida en un lugar donde nadie te conoce, nadie sabe si es bueno o es malo y tiene uno que hacerse de nombre, demostrar que realmente vale y es un poco complicado muchas veces. Es también un poco de tener fuerza interna, no todos logran resistir esta presión.

¿Has pensado volver a Bolivia?

De momento no, como van saliendo los proyectos he podido recibir varias financiaciones, tengo empeñada la vida aquí por unos años más; pero sí me gustaría volver o trabajar con gente en mi país.

