Chile cierra puertas a dialogar por el Silala fuera del juicio en CIJ

El expresidente Carlos Mesa presentó ayer una denuncia en contra del exprocurador y actual ministro de Justicia, Héctor Arce; el ministro de Minería, César Navarro; el procurador, Pablo Menacho, y la... Ver más Quiborax: Mesa denuncia 4 irregularidades y pide incluir a exprocuradores

“Admitimos que hubo una falla de seguridad dentro de la unidad militar y serán sancionados. Nuestras fuerzas armadas no están preparadas para este tipo de ataques de organización”, dijo ayer el... Ver más Zavaleta: “Nuestras FFAA no están preparadas”

El Ministerio de la Presidencia informó que no existe ningún acto inaugural del nuevo Palacio de Gobierno para este jueves, llamado también “Casa Grande del Pueblo” Ver más Palacio de Evo no será inaugurado porque no está listo