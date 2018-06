Esposa de Tezanos Pinto participa en un spot de la Defensoría del Pueblo

La esposa del defensor del Pueblo, David Tezanos Pinto, Kary Arias, protagonizó un spot de esta institución para una campaña preventiva en contra del racismo y la discriminación.

El vídeo fue colgado hace un mes en la página oficial de Fecabook de la Defensoría del Pueblo.

“Esta campaña, nuevamente en un bus, con un mensaje positivo, muestra cómo dos personas de la diversidad del país reivindican el buen trato hacia el prójimo, con tolerancia, respeto e inclusión”, señala la institución al publicar el vídeo.

El material audiovisual escenifica un hecho que se vivió meses atrás en un bus de la ciudad de Santa Cruz, donde se discriminó a una mujer de pollera.

La escena muestra a Arias brindando un trato cordial a una mujer de pollera que sube a un micro. "Sentate por favor, tomá asiento", expresa.

Tras las críticas por la participación de Arias en la producción, la esposa del Defensor del Pueblo escribió en su cuenta de Facebook. “Cuando estudiaba Comunicación estuve en contacto con estudios de publicidad, algunos de los cuales me contrataron para realizar trabajos para diversas empresas. Solos los tontos no saben que en la publicidad, al igual que en el teatro, el actor no tiene nada que ver con el personaje que representa”.

En días pasados, Arias estuvo involucrada en otra polémica por cuestionar al grupo de activistas que pedían el respeto al voto del referendo del pasado 21 de febrero de 2016.