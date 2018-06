Mesa rechaza proposición acusatoria por caso Quiborax y responsabiliza al Gobierno

El expresidente, Carlos Mesa (2003-05), rechazó hoy la proposición acusatoria en su contra en el caso Quiborax, interpuesta por la Procuraduría General del Estado.

"En mi respuesta planteé que yo no me consideraba de convicción una persona sujeta de una denuncia a una acusación que fuera justa y que me remitía a los tres memoriales que presentamos a lo largo de fin de mayo y en esta primera quincena de junio como elementos de convicción para establecer una lógica distinta", dijo a los periodistas.

Mesa asegura que las autoridades de Estado tendrían la responsabilidad directa en esta demanda.“El Fiscal tiene en la balanza dos elementos, el presentado por el Procurador General y el presentado por nosotros en función de la responsabilidad, de la verdadera responsabilidad que para mí, sin ninguna duda, es del gobierno del presidente Morales y en absoluto del nuestro”

La Procuraduría General del Estado solicita un juicio de responsabilidades, contra Mesa, acusándolo de resoluciones contrarias a la Constitución Política del Estado y a las leyes, incumplimiento de deberes y conducta antieconómica, por la reversión de concesiones de la minera Quiborax y su expulsión de Bolivia.

El expresidente declaró por más de tres horas, ante el Fiscal General del Estado, Ramiro Guerrero, y los fiscales superiores Gilbert Muñoz y José Manuel Gutiérrez.

Mesa anunció que esa instancia deberá rechazar la proposición acusatoria en su contra y abrir una investigación a cuatro autoridades de Estado, entre ellos los ministros de Justicia y de Minería, Héctor Arce y César Navarro, respectivamente; además del Procurador General del Estado, Pablo Menacho, y la ex subprocuradora, Elizabeth Arismendi.

"A mí en lo personal, como representante oficial para la causa marítima, me duele profundamente el hecho que el Procurador General me acusa a mí que soy el portavoz oficial de Bolivia en la causa del mar y le da la mano, le sonríe y le entrega 42,6 millones de dólares al abogado de Quiborax y al abogado de Chile en la causa que tiene Bolivia ante La Haya", dijo poco después de presentarse a declarar en Sucre.

Al salir de las oficinas de la Fiscalía algunos simpatizantes comenzaron a vitorear "se siente, se siente Mesa presidente" y fue consultado si esas manifestaciones le anima a ser candidato.

Mesa respondió: "no...lo que me anima es saber que voy por el camino correcto, que defiendo los intereses de Bolivia y que en este caso es establecer responsabilidad sobre los funcionarios del presidente Evo Morales".

Indicó que siente haber dejado un buen recuerdo de su gobierno en Sucre, a decir por las expresiones de cariño y la solicitud de varias fotografías y agradeció a la ciudadanía las muestras de simpatía.