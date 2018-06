Bolivianos aún ven incorrecto el aborto y la homosexualidad

Los bolivianos son “políticamente correctos” en temas de equidad de género, pero a la vez conservadores en temáticas como la homosexualidad, el aborto y la sexualidad, según algunos de los datos que arroja la Encuesta Mundial de Valores 2017, estudio que por primera vez incluyó a Bolivia.

Se trata de un estudio sobre valores, actitudes nacionales y percepciones de los ciudadanos que se realiza en 100 países desde 1981 y del que Bolivia forma parte por primera vez en su edición 2017.

La encuesta mide percepciones en siete categorías: bienestar subjetivo; participación y confianza; religiosidad y valores; equidad de género; Estado, economía y sociedad; medio ambiente y desarrollo, y sexualidad y derechos sexuales. Los resultados de los primeros cuatro fueron presentados ayer y para fin de este mes se tendrá el informe completo.

En el tema sexualidad y derechos sexuales, por ejemplo, se observó que un 59,7% de los encuestados ve que el aborto no se justifica de ninguna manera, frente al 5,4% que sí cree que se puede justificar. En tanto, un 34% de consultados cree que la homosexualidad no se justifica frente al 7,7% que piensa que sí. En tanto el 30,6% dice que el divorcio no es justificado en ningún caso, ante el 8,5% que manifiesta lo contrario.

Por otro lado, los datos señalan que los bolivianos ven que los roles de género de las mujeres son aceptados en el ámbito público, pero no así en el privado, donde prevalece la idea de que la madre asume mayores responsabilidades.

Para el director de Ciudadanía, Daniel Moreno, estos datos muestran que hay “corrección política” en los bolivianos pero es más discursiva, ya que en los hechos los índices que muestra la encuesta señalan que hay un alto nivel conservador respecto a los valores y esto se replica en las nuevas generaciones.

EN 35 MUNICIPIOS

Bolivia, por primera vez en la Encuesta de Valores. El capítulo nacional fue trabajado por Ciudadanía y el Centro de Investigaciones Sociales (CIS) con el apoyo de Unicef, el Fondo de Población de las Naciones Unidas (Unfpa) y Oxfam.

El estudio se realizó en 35 municipios del país. La encuesta fue aplicada entre el 17 de enero y el 6 de marzo de 2017 en 35 municipios de los nueve departamentos del país, sobre una muestra de 2.067 adultos y también se realizó una encuesta especial a 813 adolescentes de entre 12 y 17 años. El estudio tiene un margen de error de 3,44% a nivel nacional y un nivel de confiabilidad de 95%.