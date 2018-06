Ministra López dice que sauna y gimnasio en nuevo Palacio es por salud

LA PAZ

La ministra de Comunicación, Gisela López, volvió a defender la construcción del nuevo Palacio de Gobierno y consideró que no es honesto entrar en un debate sobre las comodidades que tiene el flamante edificio de 28 pisos.

"Pienso que tenemos que sincerarnos porque tenemos un presidente que trabaja desde las cinco y termina a la una de la mañana, mientras los políticos de la oposición están queriendo hacer entender que tenemos un presidente que está gozando, (pero) en realidad tenemos un presidente que trabaja 14, 15 y hasta 20 horas, entonces no me parece justo ni me parece honesto un debate vinculado a esto", manifestó López, al ser consultada sobre el sauna y otras comodidades que tiene la nueva construcción.

Incluso aseguró que quiere invitar a la prensa a la actual residencia presidencial para que se constate que también cuenta con sauna y gimnasio porque supuestamente "no se trata de lujos", sino de cuestiones de salud.

La actual "residencia siempre gozó de sauna seco y vapor, gimnasio (y otras) comodidades, pero ni a ustedes (los medios de comunicación), ni a Samuel Doria Medina, ni a ningún medio de oposición le interesó (eso), será porque ahora el presidente Evo es un indígena, es un indio, hay que observar si tiene sauna", cuestionó.

Asimismo, remarcó que se está polemizando sólo en función del interés político del líder de un partido, es decir, Doria Medina.

El político opositor, mediante un video difundido en redes sociales y medios de comunicación, increpó al presidente Evo Morales por gastar mucho dinero en los lujos del nuevo Palacio en lugar de invertir en la mejora del sistema de salud.

"Presidente, la población está molesta ¿Por qué su nuevo Palacio tiene sauna y gimnasio? ¿Por qué tanto despilfarro? Usted no respetó el voto del pueblo y ahora usted no cuida el dinero de todos los bolivianos ¿Acaso no es mejor invertir en salud que gastar en palacios? Deje de lado esos lujos de rey y ese Palacio sea un hospital para todos los bolivianos", propuso Doria Medina.

Entre tanto, todavía no hay fecha de inauguración del nuevo Palacio, denominado "Casa Grande del Pueblo". "No tiene que existir desesperación por su inauguración", apuntó López.