Policía: “Tengo temor cuando vamos a bloqueos, varios rezamos”

En los últimos 12 meses, al menos cinco policías fueron heridos de gravedad en conflictos sociales y continúan con secuelas, además, otros 20 efectivos fueron lesionados. Varios de ellos aseguran que asisten al cumplimiento de su deber con equipos deficientes, en desuso o de baja calidad y que, incluso, ellos deben comprarse chalecos, cascos u otros.

Boletín de noticias Recibe todos los días los principales titulares de lostiempos.com, directamente por correo. Suscríbase ahora

Es el caso de Samuel Choque Chocamani (26), sargento, quien perdió la oreja derecha por la explosión de un petardo dentro de su casco en un conflicto con estudiantes el 28 de mayo. Hoy continúa con baja médica y tiene serias dificultades para mantener el equilibrio. De ese día, sólo recuerda que algo le quemó la cabeza, una fuerte explosión y luego destellos. La explosión laceró todo el pabellón y no sólo afectó su audición, sino su equilibrio para caminar. Otra secuela son los insoportables dolores de cabeza.

“Me hicieron la cirugía,pero no me reconstruyeron todo el oído. Me dijo que una parte del pabellón había volado por explosión, que no se va a poder reemplazar”, dijo.

Por su parte, el capitán Patrick Saavedra(38), jefe de seguridad de la UTOP de Cochabamba, resultó herido por un impacto en la pierna en un operativo de desalojo de tierras en Capinota, el 23 de mayo. Recuerda que la herida sucedió cuando fue a dialogar para rescatar a uno de sus camaradas que fue tomado como rehén. La respuesta no fue positiva y tuvo que salir corriendo junto a un coronel, cuando sintió el impacto. Tres semanas de internación y dificultades para caminar son las consecuencias.

Un sargento contó que los efectivos que salen a los operativos policiales carecen de equipamiento, a pesar de las inversiones que se hacen desde el Ministerio de Gobierno. “Mis camaradas con nuestro propio dinero nos compramos equipos porque lo que nos dan no abastece”, dijo. Señaló que les dotan el casco, pero no sucede lo mismo con chalecos y equipos de protección para extremidades.

“El chaleco que usé en el último conflicto (fue en Quillacollo) era mío. El casco me dio la unidad, pero era deficiente, no cubre mucho, sólo un 40 por ciento, y por eso me llegó piedra”, explicó.

Otro efectivo, que pidió no ser nombrado, explicó que un chaleco cuesta hasta entre 400 y 500 bolivianos; pero si es antibalas, más de mil bolivianos. El casco cuesta por lo menos 250. Señaló que el sueldo de un sargento es de 2.200 bolivianos y que no alcanza para hacer compras de equipos y costearse el gasto diario.

Otros casos de efectivos heridos de gravedad son el de Rubén Cornejo, de la UTOP de El Alto, afectado por una explosión y arma de fuego el 17 de abril de este año en La Asunta, continúa internado con pronóstico incierto y parálisis de medio cuerpo izquierdo; también está el de Dionisio Castro, del Batallón de Seguridad Física de Santa Cruz, herido en el atraco a Eurochronos en julio de 2017, en el que dispararon en ambas piernas. Está con fisioterapia en la CNS y tiene dificultades para caminar.

Rodrigo Jiménez, de la EPI Cotahuna de La Paz, fue herido el 21 de febrero de 2018 con arma de fuego en una pierna en medio del conflicto en Adepcoca. Actualmente tiene dificultades para caminar.

Lucio Apata, del Comando Departamental de Tarija, en agosto de 2017 quedó gravemente herido, con quemaduras de tercer grado, cuando sofocaba un incendio en la serranía de Sama. Sigue con tratamiento y tendrá cirugías de reconstrucción en el rostro y las manos.

“Yo tengo temor cuando nos convocan a desbloqueos. Somos humanos, cuando vamos a temas mineros, varios rezamos. No sabemos si vamos a volver”, contó un sargento.

DATOS

Tres conflictos con policías heridos

Este año, la Policía de Cochabamba actuó en seis conflictos en los que se registraron efectivos heridos o lesionados: la movilización de la UMSS, el desalojo de tierras en Capinota y los bloqueos en Sipe Sipe.

Policía, una de las instituciones más criticadas

Por otro lado, la Policía sigue siendo una de las instituciones más cuestionadas por actos de corrupción que protagonizaron algunos “malos” uniformados.

192 años cumple la Policía

Hoy la Policía Nacional celebra sus 192 años de creación, por lo que se prevén varios actos en todo el país.

esp_policias_2_los_tiempos.jpg Efectivos policiales heridos en un desbloqueo. LOS TIEMPOS

Tres policías murieron en acción desde 2017

En el último año fallecieron al menos tres policías en acciones de lucha contra la delincuencia. El primer caso fue del policía Juan Apaza Aspi, quien fue herido de bala cuando intentó evitar un robo a una librecambista en pleno centro paceño. Ocurrió en enero del año pasado, pero se mantuvo con vida en terapia por casi un mes.

El sargento fue sometido a al menos cinco operaciones quirúrgicas y estuvo convaleciente en la unidad de terapia intensiva del Hospital Obrero. Falleció en febrero y recibió todos los honores póstumos. Tenía 31 años.

El segundo caso fue el del capitán Juan Carlos Morales, que murió en una persecución a contrabandistas. Su auto se volcó y provocó su deceso. Ocurrió en octubre de 2017.

Asimismo, se reportó el fallecimiento del teniente Carlos Gutiérrez, muerto por disparos de arma de fuego en el frustrado atraco a la joyería Eurochronos, en Santa Cruz, cuando armaba un cerco de seguridad en la zona del hecho ocurrido en julio de 2017. El oficial fue enterrado con honores en su natal Quillacollo.

“Los policías también son heridos o muertos en los conflictos. Pero eso no quita que existan malos policías, que hacen quedar mal, que se meten en cosas ilegales. Existen, pero la mayoría cumple con su deber a pesar de las condiciones”, aseguró un teniente, a tiempo de recordar su paso por la fuerza antidroga, donde aseguró que también sufrió carencias.

Opiniones "Hay gente que va con petardos hacia la integridad de las personas, y eso ocasiona lesiones. Eso debería ser un delito, no debería ser tratado como enfrentamiento. Patrick Saavedra Capitán de la Policía "A veces no vamos bien equipados (a los conflictos) y pasa eso. Lo que nos brinda el Estado no es mucho, tendría que haber un poco más de apoyo para mejorar nuestra labor. Samuel Choque Sargento de Policía

esp_policias_5_el_deber.jpg Un atracador utiliza al cabo Dionisio Castro como escudo humano durante el atraco a Eurochronos. EL DEBER

Atraco: un cabo usado como escudo humano

Josué Hinojosa

Los Tiempos/Santa Cruz

La vida del cabo Dionisio Castro Vaca (53), miembro del Batallón de Seguridad Física Privada de la Policía, no es la misma desde aquel 13 de julio de 2017 cuando fue utilizado como escudo humano por uno de los atracadores de la joyería Eurochronos, en Santa Cruz, hecho en el que murieron cinco personas.

Durante el violento suceso protagonizado por emisarios del Primer Comando Capital (PCC) de Brasil, Castro recibió dos disparos de arma de fuego en la pierna izquierda, por lo que estuvo hospitalizado por casi 30 días. Aunque logró salir con vida del fatídico momento, este policía, a casi un año de la desgracia, no ha logrado recuperarse a cabalidad, por lo que debe depender de sus familiares y sus muletas.

Dionisio Castro continúa con tratamientos psiquiátrico, psicológico, neurológico, cardiovascular y de fisioterapia. En los próximos días debe someterse a una nueva cirugía en la zona de la pelvis e ingle, donde recibió los dos disparos por parte de uno de los atracadores. El daño en esta parte de su cuerpo imposibilita que pueda moverse por cuenta propia, además debe utilizar muletas. Aunque este policía continúa recibiendo su salario, su situación económica es complicada debido a los permanentes gastos médicos que involucran su recuperación.

Pese al daño sufrido cuando cumplía su labor de vigilancia en Eurochronos, hasta la fecha no ha recibido ningún tipo de colaboración por parte de esta empresa que, contrariamente, en algún momento intentó involucrar a Castro en el atraco perpetrado por una organización criminal que tenía en su poder armamento de uso militar con el que segaron la vida del teniente Óscar Gutiérrez Valenzuela, cuando éste llegó al lugar del atraco.