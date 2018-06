Agetic: Órgano Judicial y Derechos Reales se resisten a la era digital

No encuentra el motivo, pero después de un año y medio de permanentes intentos, la Agencia de Gobierno Electrónico y Tecnologías de Información y Comunicación (Agetic) decidió darse una pausa para un nuevo impulso y convencer al Órgano Judicial y Derechos Reales a que acepten ingresar a la era digital: al gobierno electrónico.

El director Nicolás Laguna dijo que, en base a una encuesta a la ciudadanía, identificó que la mayor parte de la gente está preocupada por los trámites en Derechos Reales, y, al poco tiempo de crearse la Agetic, tocó las puertas del Consejo de la Magistratura y no encontró una mayor predisposición a escuchar una propuesta digital.

“Lamentablemente, durante dos años no hemos podido avanzar con ellos. Ha sido muy difícil; hay la predisposición, luego ya no la hay; luego otra vez, luego ya no. Casi nos hacen el ‘vuélvase mañana’ como le hacen todos los ciudadanos. A nosotros Derechos Reales nos hacen el ‘vuélvase mañana’”, manifestó.

Considera que el tema es la figura de la independencia de poderes, porque en el Órgano Ejecutivo la Agetic tiene el respaldo del Presidente y Vicepresidente.