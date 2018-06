Gobierno a Iglesia: El pecado del cardenal Ticona es ser indio

LA PAZ |

El viceministro de Descolonización Félix Cárdenas afirmó hoy que el "pecado capital" del sacerdote Toribio Ticona, que será consagrado cardenal, es ser indígena; y aseguró que la jerarquía de la Iglesia católica no tiene moral para cuestionar si los curas tienen o no pareja.

"El pecado del cardenal es ser indio. Porque pueden buscarle cualquier resquicio, pero el pecado fundamental del cardenal para la jerarquía (de la Iglesia) esa ser indio, nunca le van a perdonar. Lo que nunca perdonaron es que todos seamos indios", afirmó el Viceministro.

Boletín de noticias Recibe todos los días los principales titulares de lostiempos.com, directamente por correo. Suscríbase ahora

La autoridad dijo que así se puede explicar la posición de la Conferencia Episcopal Boliviana, que luego de algunos dichos de Ticona respecto al nuevo Palacio de Gobierno y al Referéndum del 21F, emitió un comunicado respecto a la CEB y al rol del futuro cardenal.

"La Conferencia Episcopal Boliviana y sus autoridades, legítimamente elegidas, o sea, presidente, vicepresidente, secretario general y Consejo Episcopal Permanente, es la voz oficial de la Iglesia católica en Bolivia. El cardenal es miembro de la Conferencia Episcopal Boliviana, como obispo emérito, teniendo derecho a voz, de acuerdo con sus Estatutos", aclaró la CEB en su comunicado.

Cárdenas limita a un tema discriminatorio la posición de la Conferencia, al arremeter contra la jerarquía de la Iglesia y cuestionar su "moral" respecto a varios temas.

"Con qué moral se puede hablar si tiene o no pareja, qué les importa, si nos han hecho creer que no tener pareja es un atributo de los curas. Estuve por Europa y es normal que los curas tengan pareja e hijos, son humanos, no son de fierro", afirmó Cárdenas.

Acotó que la jerarquía de esta institución debe estar preocupada por otros pecados como las violaciones, la pederastia, que llevó incluso al Papa a pedir perdón por estos vejámenes.

Asimismo que es "casi un deber" acompañar al prelado Toribio Ticona a Roma para ser consagrado cardenal.