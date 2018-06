Evo pide que no lo llamen “señor” y castiga a director

El presidente Evo Morales se ofendió ayer porque el Director Distrital de Educación lo llamó “señor Evo Morales, señor presidente” y le asignó la tarea de escribir en cuaderno de 100 hojas “hermano presidente”.

“Quién será este hermano de corbata. Me ha ofendido hace un momento. Cómo te llamas (…) qué cargo tienes (…) director distrital. Este director distrital me ha ofendido: me han dicho señor Evo Morales, señor presidente. Señor será usted, compañero con corbata. Señor es de los señoríos, nosotros somos parte del pueblo”, manifestó el mandatario en la entrega de la Unidad Educativa “Estado Plurinacional” en Sacaba.

Morales le pidió que para “perdonarse” se compre un cuaderno de 100 hojas donde deberá escribir “hermano presidente o compañero presidente. Así será perdonado, hermano director distrital. ¿Entendido? Aprobado con aplausos”.

“SON PRÁCTICAS NEOCOLONIALES”

El presidente Evo Morales aseguró que decir señor a alguien es una práctica colonial que debe ser eliminada.

Explicó que decir señor es referirse a los grandes gamonales de la aristocracia y de la burguesía con la que no comparte, porque entre vecinos son hermanos y compañeros que trabajan juntos por el desarrollo local.