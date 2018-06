Ministro Navarro llama a Mesa "niño malcriado y engreído" por caso Quiborax

LA PAZ |

El ministro de Minería, César Navarro dijo que Carlos Mesa es un "niño malcriado y engreído" por supuestamente no asumir su responsabilidad en el proceso de arbitraje internacional seguido por el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (Ciadi) que Bolivia perdió ante la empresa chilena Quiborax.

"Yo creo que Carlos Mesa es como un niño malcriado y engreído que le gusta permanentemente eludir sus responsabilidades porque Carlos Mesa hasta ahora y no ha dicho públicamente por qué no ha cumplido con la obligatoriedad de la ley para que haga las auditorías técnicas financieras ambientales y laborales, eso nunca ha dicho Carlos Mesa", expresó Navarro ante varios medios de comunicación.

La autoridad hizo referencia a varios hechos por los cuales, según sus palabras, el expresidente debería responder. "Seguro Carlos Mesa no está diciendo por qu no ha respondido a las tres cartas amistosas de la empresa Quiborax No Metallic enviadas el 2004 antes que se presente el arbitraje" dijo Navarro.

Mencionó que el canciller de Mesa, Juan Ignacio Siles dijo en ese entonces que el decreto de reversión de las áreas tenía "errores jurídicos insubsanables". "Estos son los elementos que Carlos Mesa debe aclarar públicamente y no actuar como un niño malcriado y mal educado que no quiere asumir sus responsabilidades", enfatizó el Ministro.

También recordó que Mesa renunció en tres ocasiones. "En la primera renuncia acusó al diputado Evo Morales, al diputado Santos Ramírez y al dirigente social Abel Mamani de llevar a un conflicto social al país y renunció, entonces Carlos Mesa tiene la cualidad de siempre eludir sus responsabilidad y acusa al otro".

Navarro dijo que el Gobierno actual tuvo que defender una "mala acción jurídica del Estado Boliviano" y que el argumento del Ciadi para fallar a favor de Quiborax es que se revirtieron las áreas sin cumplir la norma jurídica del país. "Nosotros le emplazamos al señor Carlos Mesa a que más bien responda porque no cumplió con las obligaciones que la ley mandaba", dijo Navarro.