Evo anuncia que desde hoy sus tuits también serán en inglés

El presidente Evo Morales anunció que desde hoy hará uso del idioma inglés en el contenido en su cuenta de Twitter con el fin de acercar sus mensajes a personas de otras latitudes.

En 2016, Morales estrenó su cuenta oficial en la red social Twitter bajo el perfil @evoespueblo y la inauguró desde El Vaticano con una fotografía junto al papa Francisco en la que ambos aparecen riendo.

Desde entonces, Morales publica tuits de forma regular y ya cuenta con 382 mil seguidores.

Morales estyá de visita en el Vaticano para participar de la consagración de Toribio Ticona como cardenal emérito y reunirse el sábado con el Papa. Aprovechó esta oportunidad para publicar su primer tuit en inglés e informar sobre su llegada a la Santa Sede.

We come to the Vatican with our hearts full of hope and joy to attend the consecration of the first indigenous and worker cardinal of our history, our brother Toribio Ticona. With his creation, by our brother Francis, the Pope of the poor, our Church gets closer to our people. pic.twitter.com/onIW1D37lP

— Evo Morales Ayma (@evoespueblo) 28 de junio de 2018