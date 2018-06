Marcha de la UPEA ingresa a la Sede de Gobierno y Policía resguarda el centro paceño

LA PAZ |

La marcha de la Universidad Pública de El Alto (UPEA) ingresó este mediodia a la Sede de Gobierno, tras una caminata de cuatro días desde la localidad de Patacamaya.

Durante el recorrido, varias organizaciones sociales respaldaron las demandas de esa casa superior de estudios. Asimismo, sedes universitarias de Achacachi y Yungas participaron de la protesta reforzando las filas de la marcha.

Hoy, algunos docentes de las carreras de Economía y Derecho se crucificaron en la avenida Naciones Unidas exigiendo atención del Gobierno y la renuncia del ministro de Gobierno, Carlos Romero.

Por su parte, el rector de la UPEA, Ricardo Nogales, que se unió el miércoles a la marcha, indicó que sus medidas de presión están fortalecidas para lograr su objetivo y advirtió que en caso de que las autoridades de Estado no los convoquen a negociar radicalizarán sus protestas.

"Estamos más fuertes para luchar por nuestros objetivos. En todo el camino hemos recibido el apoyo de la gente, de las organizaciones sociales, esta lucha es de todos. Estamos esperando que el Gobierno nos convoque a dialogar, si no hay solución vamos a seguir con las protestas", dijo.

Por su parte, el comandante departamental de la Policía de La Paz, Joaquín Rivera, pidió a las autoridades de la Universidad Pública de El Alto (UPEA) que sus marchas sean "pacíficas" y "no vandálicas". "Hacemos un llamado a las autoridades y los dirigentes de la UPEA que la marcha sea pacífica, que no haya descontrol y se convierta en vandálica y cause zozobra en los ciudadanos", dijo a los periodistas.

Sin embargo, manifestó que la Policía desplazó a los efectivos necesarios en el centro histórico de la ciudad de La Paz.