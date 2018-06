Evo desata críticas por tuit en inglés y se reúne con el Papa

El presidente Evo Morales tuiteó ayer por primera vez en inglés, lo que desató una ola de críticas en redes sociales, que exigieron saber quién es en realidad quien maneja la cuenta del primer mandatario. Además, criticaron que el jefe de Estado escriba en el idioma del “imperio” que tanto ataca en sus encendidos discursos.

Morales tuiteó que “We come to the Vatican with our hearts full of hope and joy to attend the consecration of the first indigenous and worker cardinal of our history, our brother Toribio Ticona”, dijo Morales en Twitter. (“Acudimos al Vaticano con el corazón lleno de alegría y esperanza, a la consagración del primer cardenal indígena y obrero de nuestra historia, el hermano Toribio Ticona”, según la traducción en la misma cuenta).

Luego, aclaró que “desde hoy queremos compartir contenido en inglés como una manera de comunicarnos también con nuestros hermanos de otras latitudes”.

Los medios y analistas calificaron el hecho de histórico, aunque muchos internautas expresaron dudas de que el mandatario de origen aymara hable, lea o escriba en inglés.

Por otro lado, el Presidente continuará hoy su agenda en Roma con una reunión con el equipo jurídico internacional del caso Silala. El agente ante la Corte de La Haya, Eduardo Rogríguez, acompaña al mandatario en la capital italiano.

Asimismo, el jefe de Estado participará de la misa con los cardenales consagrados, además de otras actividades preparadas por la Iglesia con motivo del Consistorio.

El sábado, Morales será recibido en audiencia por el papa Francisco a las 9:00 hora de Bolivia, el sexto encuentro entre ambos desde la asunción de Francisco.