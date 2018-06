Rada convoca a la UPEA a reunión y descarta modificación de presupuesto

El ministro de la Presidencia, Alfredo Rada, convocó hoy a una comisión de la Universidad Pública de El Alto (UPEA) a retomar el diálogo este domingo a las 14:00.

Rada respondió a la carta que envió hoy el rector de esta universidad al Gobierno, en la que anuncia la suspensión de las movilizaciones y pedía la convocatoria al diálogo en las próximas 72 horas.

“He determinado dar un plazo de 72 horas hasta las 24 horas del día domingo 1 de julio, para que su autoridad pueda convocar a que se pueda reiniciar la mesa de diálogo para atender las demandas de nuestra universidad como la modificación de la Ley 195 de Coparticipación Tributaria”, señala la misiva dirigida al presidente en ejercicio, Álvaro García Linera.

A pesar de la convocatoria, el ministro recalcó que la modificación a la Ley 195 de Coparticipación Tributaria no es viable. "La modificación de la Ley 195 no está en debate, ya que se ha demostrado que no es posible hacer esa modificación sin afectar a alguna universidad pública".

La pasada semana se aprobó una ley que otorga 70 millones de bolivianos adicionales a esa casa de estudios superiores.

Los universitarios y docentes de esta casa superior de estudios se encuentran en la sexta semana de movilizaciones.