CEB dice que ideología indigenista quiso poner al Cardenal al servicio de un partido

LA PAZ |

El secretario general adjunto de la Conferencia Episcopal Boliviana (CEB), padre José Fuentes, afirmó que una ideología indigenista del país, con visos de excluyente, intentó "secuestrar" al cardenal Toribio Ticona al servicio de solo un partido.

"Lamentablemente las ideologías de este tipo 'indigenista', yo diría ideologías bastante pobres en cuanto a desarrollo intelectual, han querido ponerlo al servicio de un partido y me parece clarísimo que hubo este intento", manifestó Fuentes, en el programa "No Mentirás".

El Papa Francisco designó a Ticona como nuevo Cardenal de Bolivia y Fuentes consideró que se nombramiento se dio porque el religioso es indígena, pero no manipulemos con este tema sus funciones.

"Yo creo que el indigenismo es una ideología que tiene ciertos visos de excluyente de las personas que no son indígenas, y lo que tenemos que ir es más allá del indigenismo, a construir sociedades donde todos, indígenas y no indígenas, se puedan sentir hermanos", remarcó.

Agregó que el Cardenal tiene que estar al servicio de todos los bolivianos, de los grandes valores, de la justicia y la verdad. "Sin embargo, en estos días hemos asistido a un intento de manipulación de su figura (...) lamentablemente (se quiso) utilizar también tal vez el hecho de que él ya tiene muchos años, el hecho de su amistad con el presidente" Evo Morales, señaló.

El presidente Morales y el Cardenal mostraron su amistad públicamente. Incluso el pasado 28 de junio, el Jefe de Estado asistió al consistorio en el que el Papa Francisco creó a 14 nuevos cardenales, entre ellos Ticona.

En ese acto, el religioso boliviano rompió el protocolo y dio un abrazo efusivo a Morales. Asimismo, luego se difundió fotografías del religioso junto a un grupo de mujeres con poleras del 21F.

"Una foto del Cardenal abrazando a su Presidente me parece que es lo normal que tiene que pasar entre nosotros, una relación de colaboración, y que el cardenal también se fotografíe con un grupo de bolivianas también me parece bien, (porque) un cardenal tiene que ser para todos, no un cardenal secuestrado por una ideología, por un partido o por una facción del país", insistió.