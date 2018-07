Arce dice que declaraciones de obispo Fuentes ahondan diferencias y abren heridas

COCHABAMBA |

El ministro de Justicia, Héctor Arce rechazó hoy las declaraciones del secretario general adjunto de la Conferencia Episcopal de Bolivia (CEB), padre José Fuentes, quien criticó que el partido de Gobierno intente manipular la imagen del nuevo cardenal Toribio Ticona Porco con rótulo de indígena para favorecerse.

"Es profundamente lamentable las expresiones del padre José Fuentes, no corresponden a la verdad y denotan algo que dentro de la fe católica no debe existir, denotan discriminación, denotan un sentimiento negativo, un sentimiento adverso a una forma de pensamiento y sentimiento que ha tenido un gran desarrollo no sólo en Bolivia, sino en el mundo entero", manifestó Arce.

"Nuestra iglesia católica con este tipo de declaraciones lo que hace es ahondar diferencias y abrir heridas. Eso no es actuar conforme a la doctrina del evangelio que dice que debemos amarnos los unos a los otros", señaló la autoridad en una entrevista en "El pueblo es noticia".

Cuestionó el pronunciamiento del representante de la CEB porque aseveró que no "corresponden a la verdad" y denotan discriminación al movimiento indígena en el país.

Arce pidió a los representantes que cuestionan la cercanía del cardenal con Morales reflexionar sobre sus actitudes porque estas posturas "no condicen con las escrituras del evangelio".

"Creo que debe ver una profunda reflexión y un reencuentro entre nosotros para que de una vez nuestra iglesia entienda que en Bolivia de la mano de un Presidente indígena existen una serie de cambios que el mismo evangelio proclama", puntualizó.

Asimismo, el ministro comentó que el viaje de presidente Evo Morales a Roma muestra las "buenas relaciones" del Gobierno boliviano con el papa Francisco y con otros representantes de la iglesia católica.