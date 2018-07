Colectivos 21F coordinan medidas y caravana a La Paz

Organizar movilizaciones ciudadanas el 21 de cada mes y realizar una caravana desde Caracollo hacia La Paz el próximo 1 de octubre fueron algunas de las medidas aprobadas ayer en el encuentro nacional de colectivos en Cochabamba, con el objetivo de buscar el respeto a los resultados del referendo del 21 de febrero de 2016 (21F).

El encuentro que contó con la participación de una veintena de colectivos 21F concluyó con una marcha de protesta contra el Gobierno y voces de aliento para fortalecer su lucha en todo el país.

El coordinador de Cochabamba del colectivo Calles Unidas, Ariel Lizarazu, informó que estas medidas, además de elaborar pancartas y enarbolar banderas en las casas, fueron acordadas para sentar presencia en el país, y que una de las principales actividades decididas para Cochabamba es la realización, el 21 de julio, de una gran caravana automovilística desde Sacaba hasta Quillacollo, cruzando la ciudad de Cochabamba. “La convocatoria ha sido un éxito. Acá está Bolivia entera. La gente toma conciencia y todos dicen Bolivia dijo No”, señaló.

“En el encuentro también hemos declarado dictador a Evo Morales. Vamos a embanderar todas las casas como símbolo de lucha contra la dictadura”, dijo por su parte María Anelín Suárez, ciudadana cruceña integrante de la plataforma Las Calles y a quien intentaron sacar del estadio durante la inauguración de los Juegos Sudamericanos, por llevar una polera con la leyenda “Bolivia dijo No”.

Con relación a ese suceso, Suárez dijo que desde esa noche sufrió amedrentamiento y amenazas telefónicas y en redes sociales por parte de personas afines al oficialismo. “No importa, no hay miedo. Me siento muy feliz de poder levantar banderas del 21F. No vamos a claudicar”, dijo.

Más de 20 colectivos ciudadanos y unas 500 personas participaron del Primer Congreso para pedir el respeto a los resultados del referendo del 21 de febrero de 2016.

Algunos colectivos presentes fueron G21, Kuña Mbarete, Por mi Bolivia, Basta Ya, Democracia de Verdad, Resistencia Civil, Morena, Plataformas Unidas, Las Calles, Resistencia Ciudadana, Mujeres por Bolivia, entre otros.