Gobierno y UPEA declaran cuarto intermedio en el diálogo por presupuesto

LA PAZ |

Autoridades del Órgano Ejecutivo y de la Universidad Pública de El Alto (UPEA) declararon esta noche un cuarto intermedio en el diálogo hasta el medio dia de mañana por el tema presupuestario, exigencia de la casa de superior de estudios.

El rector de la UPEA, Ricardo Nogales, expresó su preocupación porque las autoridades de Gobierno no presentaron propuestas ante las exigencias de la universidad y sólo de limitaron a declarar el cuarto intermedio hasta este lunes. Adelantó que las medidas de presión se reanudarán tras cumplirse las 72 horas de tregua.

"No se quedó en nada. No hubo propuestas, no hubo nada. Mañana seguramente nos harán llegar las propuestas y también se continuará con las medidas. Las movilizaciones continúan tal como se ha programado", afirmó Nogales.

Por su parte, el ministro de la Economía, Mario Guillén, sostuvo que las autoridades de la UPEA expresaron su disposición para que se realicen las auditorías, pero advirtió que si continúa las movilizaciones el Gobierno no será parte de el diálogo de este lunes.Reiteró que no está en discusión la modificación de la Ley 195.

"La condición es que ualquier reunión que nosotros tengamos con la UPEA tiene que ser sin presiones. Ahora, si ellos deciden ir por las medidas de presión, nosotros también tendremos que tomar medidas y suspender esta reunión (del lunes", aseguró Guillén.

La reunión se reanudó este domingo a las 15:00 horas y concluyó a las 19:00, misma se desarrolló en el Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR) y contó con la participación de los ministros Alfredo Rada, Mario Guillén y Roberto Aguilar, por un lado; el rector de la UPEA, Ricardo Nogales, el vicerector, Nelson Centellas y dirigentes de la casa superior de estudios, por otro.

Destacar que la casa superior de estudios cumplió un mes de movilizaciones permanentes sobre la ciudad Sede de Gobierno y rechazó el presupuesto de 70 millones de bolivianos que le fueron asignados de manera unilateral por el Ejecutivo, mediante Ley.

La UPEA demanda un presupuesto de 152 millones de bolivianos para cerrar gestión, considerando que su déficit alcanza a ese nivel. Además levantó la bandera de modificar la Ley 195 como un mecanismo para obtener mayores recursos por concepto de coparticipación tributaria.

Tanto el Gobierno como la Confederación Universitaria de Boliviana rechazaron la posibilidad reformar esa ley, porque sería afectar a alguna casa superior de estudios que no estaría en condiciones de aceptar una reducción. La UPEA exige mayor presupuesto argumentando un crecimiento de la población estudiantil que en cifras alcanzaría a 47 mil universitarios divididos en 60 carreras.

El gobierno condicionó un eventual aumento del presupuesto a una mayor transparencia en la administración de recursos económicos y que la UPEA se someta a una auditoría y acreditar el número de estudiantes, algo que el rector no ha descartado y que las puertas de la Universidad están abiertas para una fiscalización.