Morales asegura que 'mezquinos' critican nuevo palacio

El presidente Evo Morales aseguró hoy que las personas 'mezquinas' son las que critican el nuevo Palacio de Gobierno y no quieren que Bolivia tenga una nueva imagen.

"Yo no sé, hay gente tan mezquina que no quiere que Bolivia tenga una nueva imagen, no quiere que Bolivia deje de ser un Estado inquilino. (...). Los diseñadores están pensando para el pueblo, futuro de Bolivia, para futuros presidentes, para nueva imagen ahí otra vez se ve la mezquindad de algunas personas de derecha”.

El nuevo palacio que empezó a construirse el 2014 por orden del presidente Morales costó 292 millones de bolivianos, tiene 29 pisos, un helipuerto y más de 29.000 metros cuadrados.

Morales aseguró que en el alquiler de sedes de entidades públicas se paga más de 20 millones de bolivianos por año. Comparó las habitaciones con las de la residencia presidencial en la que también hay saunas y gimnasio.

"En la residencia hay dos saunas uno de vapor y uno de seco, yo no conozco que será eso, tiene también parrillero, hay jacuzzi. No he usado eso (…) como la derecha ha construido, para ellos nunca han protestado”.

"La Paz merece este tipo de obras", añadió.