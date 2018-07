Morales sugiere refundar la UPEA tras conflicto

El presidente Evo Morales consideró hoy que se debería 'refundar` la Universidad Pública de El Alto (UPEA), para garantizar una "administración transparente y mejor calidad educativa", tras los dos meses de conflicto que enfrenta.

"Quiero aprovechar esta oportunidad, decirle al pueblo alteño, con todas instituciones, sean padres de familia, la COR (Central Obrera Regional), juntas vecinales, todos hay que refundar UPEA respetando su autonomía y refundar en el marco de la autonomía universitaria", subrayó en conferencia de prensa.

Morales aseguró que en ningún momento se "abandonó a la UPEA", pero pidió que presenten una auditoría para justificar la petición de mayor presupuesto y que transparente su administración.

Afirmó que si las auditorías destapan hechos de corrupción en la UPEA se procesará a los responsables.

"Ustedes saben que nosotros no defendemos corruptos, no como los Demócratas como dice un corrupto ha perseguido político, con nosotros no hay eso alguien tiene pruebas de corrupción que se defienda que vaya a la cárcel para eso es la justicia", remarcó.

Los estudiantes y docentes de esta casa de estudios se movilizan desde abril en El Alto y La Paz en demanda de la modificación a la Ley 195.

El presidente considera que las movilizaciones tienen tintes políticos y cuestionó que se vean a 4.000 estudiantes y no a los 40.000 que tiene esta universidad.

Hoy el Gobierno y los representantes de la UPEA continuarán con el diálogo retomado ayer.