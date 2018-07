El TSE renovará sistema y equipos para empadronamiento biométrico

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) renovará todo el sistema y los equipos de empadronamiento biométrico para reemplazar la actual tecnología que data de hace más de 10 años y que estaría ya obsoleta, informó el vocal Antonio Costas.

“Esperemos poder publicar hasta el 15 de julio la licitación pública internacional para la renovación de los equipos de todo el sistema biométrico con fondos del TSE”, dijo.

Los actuales equipos con que cuenta el TSE para el empadronamiento fueron adquiridos por la anterior Corte Nacional Electoral (CNE) para los procesos electorales de 2009. Se trata de unos 3.000 equipos de los que la mayor parte ya no está funcionando. Sólo quedan unas 1.400 máquinas en funcionamiento, las mismas que seguirán sirviendo al TSE como “back up” o respaldo de la información que ya se tiene del padrón.

Costas aseguró que la renovación del sistema y los equipos se dan en el marco del cumplimiento de las recomendaciones que hizo la Organización de Estados Americanos (OEA) en su informe de auditoría al padrón entregado en diciembre de 2017.

Explicó que no se tiene cuantificados cuántos equipos se requieren para el nuevo sistema, ya que esta cifra deberá ser incluida en la propuesta de las empresas que postulen. “Cada proveedor va a plantear su propuesta técnica ya que al ser un sistema tan especializado cada solución viene con un modelo especifico de software y una cantidad de equipos”, dijo.

Sin embargo, hay parámetros generales, como que la biometría dactilar y facial deben responder a los estándares NIST (National Institute of Standards and Technology) que son internacionales y que homogeneizan este trabajo. “También pedimos que el equipamiento no sea propiedad del proveedor, o sea que nosotros podamos reemplazar por ejemplo un laptop por cualquier otro de marca diferente, pero con prestaciones similares”, dijo.

La empresa proveedora propondrá cuántas máquinas se necesitan para una solución tecnológica para 13 millones de registros.

La renovación de los equipos está prevista para este año. Máximo hasta enero o febrero el TSE ya estará usando los equipos y el nuevo sistema, que serán utilizados para empadronar a ciudadanos de cara a las elecciones generales de 2019. Toda la información que actualmente hay en la base de datos de los equipos irá migrando al nuevo sistema hasta el próximo año, explicó.

Sin embargo, Costas no quiso adelantar cuánto presupuesto se destinará a esta renovación. El dato se hará público al momento de la licitación.

Por otra parte, el TSE también trabaja en cumplir con otras recomendaciones de la OEA referentes al manejo de procedimientos, mejoras institucionales y de legislación. También se trabaja en la obtención del ISO Electoral, proceso que está en marcha y que prevén culminar hasta febrero del próximo año.

PRIMARIAS NO SON VINCULANTES AL TSE

El vocal del TSE, Antonio Costas, explicó que la polémica sobre el proyecto de Ley de Organizaciones Políticas, que implementa las primarias en los partidos, es innecesaria ya que esta propuesta legislativa recién entrará en vigencia para las elecciones de 2024, y las primarias, si bien serán vinculantes y de cumplimiento obligatoria en las organizaciones políticas, no lo serán para el TSE, que velará por el cumplimiento de requisitos.

“(Las primarias) No son vinculantes al TSE. Nosotros hacemos todo el proceso de convocatoria, recepción de candidaturas, validación de candidaturas, dentro de un periodo electoral, mientras tanto no hay candidatos. Y ahí se ve el cumplimiento de requisitos, si cumplen o no”, aseveró.