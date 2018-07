Guerrero dice que en su festejo de cumpleaños solo hubo torta y salteñas

El fiscal general del Estado, Ramiro Guerrero, negó enfáticamente que en el festejo realizado por su cumpleaños, se haya consumido bebidas alcohólicas en ambientes públicos y dijo que solo hubo torta, salteñas y un plato de comida.

Las declaraciones surgen luego de que en los últimos días circuló en redes sociales un video del agasajo de aniversario a Guerrero, realizado en ambientes de la Fiscalía General del Estado.

"Lo que se hizo fue un agasajo sorpresivo de cumpleaños básicamente como en cualquier lado donde se sirve una salteña, una torta o un plato. No se ingirió ni una bebida alcohólica, ni nada", afirmó Guerrero.

Explicó que estas actividades se hacen comúnmente en instituciones privadas o públicas cuando algún trabajador cumple un año más de vida. Y en este caso lo agasajaron de esa forma porque en unos meses más culminará su gestión como Fiscal General.

Apuntó que no autorizó ninguna borrachera y que en los seis años de gestión que lleva no se hicieron este tipo actividades en ambientes de la Fiscalía. Enfatizó en que no consume bebidas alcohólicas.

Por este caso legisladores pidieron al fiscal Guerrero aclarar este hecho, incluso hubo advertencia de denuncias contra los que resulten autores por estos presuntos festejos con consumo de bebidas alcohólicas.

El Fiscal General dijo que se someterá a cualquier investigación y darán los informes necesarios porque no se hizo nada irregular.