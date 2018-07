Ticona: "Soy Cardenal de Bolivia, no solo de los campesinos"

LA PAZ |

El cardenal Toribio Ticona, recién llegado del Vaticano tras recibir su envestidura, afirmó que es el "Cardenal de Bolivia y no solo de los campesinos". Del mismo modo, recomendó a los medios informar con la verdad.

"Soy el Cardenal de Bolivia, no solo de los campesinos o como algún otro ha dicho del indigenismo. No, no, yo les prometo que trabajaré con todos", aseguró el Cardenal de 81 años, en un acto de bienvenida preparado en el Seminario de San Gerónimo de La Paz.

El prelado, quien arribó inicialmente a la ciudad de Santa Cruz donde visitó la tumba del Cardenal Julio Terrazas, llegó pasado el medio día de esta jornada al aeropuerto de El Alto, lugar donde fue recibido por la población católica, adultos, jóvenes y niños, y los medios de comunicación para posteriormente ser trasladado hasta la sede de Gobierno.

Durante su alocución en el acto también indicó que pese a su cansancio y a su enfermedad de Parkinson hará el esfuerzo para visitar todas las parroquias y diócesis del país.

Asimismo, Ticona expresó su cariño a la prensa y les solicitó informar siempre con la verdad, dado que al conocerse su nombramiento como Cardenal y tras emitir algunas declaraciones públicas a los medios, se generó cierta polémica al referir que el presidente Evo Morales era su amigo.

"Vuelvo a decirles a los de la Prensa: les quiero mucho, pero siempre ustedes manifiesten, avisen a la gente, hagan sus comunicados de lo que es la verdad, no aumentado ni disminuido", agregó.

Del mismo modo, el prelado anunció que próximamente organizará una conferencia para tener un contacto con la prensa y que a partir de ahí será una práctica recurrente. "Cuando necesiten voy a estar al servicio de ustedes, y por medio de ustedes a la gente pobre, gente de clase media, a los ricos, a todos debo querer", aseguró.