Ticona llega a Bolivia y dice que trabajará por todos

El flamante cardenal boliviano, Toribio Ticona Porco, llegó ayer a Bolivia tras su investidura en El Vaticano y fue recibido por cientos de feligreses tanto en Santa Cruz como en La Paz. En conferencia de prensa, afirmó que trabajará en favor de las personas de escasos recurso, clases medias y altas, puesto que es la máxima autoridad de la Iglesia católica en el país.

“Siempre estaré al servicio de ustedes (los periodistas) y por medio de ustedes a la gente pobre, a la gente de clase media, a los ricos, a todos tengo que querer. Soy el Cardenal de Bolivia, no solamente de los campesinos, que algún otro ha dicho el indigenismo, no, no, no, no. Yo me prometo y les prometo delante de ustedes (que) con todos trabajaré”, dijo Ticona citado por Urgentebo.

Asimismo, el purpurado señaló que en su labor visitará parroquias y diócesis con la finalidad de ayudar a la población y trabajar en beneficio de la misma.

El pasado 28 de junio, el cardenal Toribio Ticona fue consagrado por el papa Francisco en el Consistorio de Creación de los nuevos Cardenales. El Santo Padre le puso al prelado el birrete y el anillo cardenalicio y con ello fue oficializado su nombramiento.

El domingo, el secretario general adjunto de la Conferencia Episcopal de Bolivia (CEB), padre José Fuentes, dijo que la ideología indigenista quiso poner a Ticona al servicio de un solo partido político.

A su llegada a Bolivia, donde pisó tierra en Santa Cruz, el cardenal Toribio Ticona pidió visitar la tumba de su antecesor Julio Terrazas, ubicada en una de las alas laterales de la Catedral Metropolitana en la plaza 24 de Septiembre, después de descansar por una horas tras su viaje de retorno desde Roma.

Nuevo marco bilateral

Por otra parte, el canciller Fernando Huanacuni informó ayer que el Gobierno de Bolivia y el Vaticano trabajan en un nuevo acuerdo marco conforme a la Constitución Política del Estado (CPE), que reformará el Concordato firmado en 1851, que regula las relaciones entre ambos.

Huanacuni dijo que el presidente Evo Morales y el papa Francisco, en su reunión del pasado sábado en Roma, Italia, acordaron iniciar el trabajo de redacción de un nuevo acuerdo para actualizar el marco diplomático binacional. Para ello, se conformó un equipo de trabajo entre autoridades de ambos países.