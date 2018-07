Mesa dice que se siente “condenado” y no le sorprenderá que hasta agosto sea procesado

El expresidente Carlos Mesa criticó hoy la determinación de la Fiscalía General del Estado de ratificar la denuncia propuesta por la Procuraduría en el caso Quiborax.

Dijo que la decisión es solo un "adelanto de lo que va a pasar" y que se siente "condenado".

En ese sentido, criticó el "tiempo récord" en que se lo busca procesar y calificó al fiscal general, Ramiro Guerrero, como brazo ejecutor del poder Ejecutivo.

"No me sorprenderá que hasta fin de agosto esté yo ya acusado por la Asamblea (Legislativa Plurinacional) y ésta le pasará al Tribunal Supremo de Justicia la acusación para que se me abra el proceso penal correspondiente", manifestó.

El expresidente consideró que la decisión del fiscal confirma lo que vive Bolivia en términos de su democracia.

La "criminalización de la política" sustituye, dijo, a la dictadura "de tanques y ametralladoras" a título de investigación. Asimismo, expresó que el sistema judicial es un "instrumento del poder político".

Las declaraciones se dan luego de que Guerrero, presentara hoy el Requerimiento Acusatorio de Juicio de Responsabilidades en contra de Mesa por el caso Quiborax.

En la proposición acusatoria presentada por la Procuraduría General del Estado en contra de Carlos Mesa también están contemplados los exministros de Desarrollo Sostenible, Gustavo Pedraza Mérida; de Minería e Hidrocarburos, Freddy Gustavo Escobar Rosas; y de Trabajo, Luis Antonio Martín Fernández Fagalde.

Los cargos por los que se instauró la denuncia son resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes; incumplimiento de deberes y conducta antieconómica.