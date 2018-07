Investigador privado encontró al supuesto asesino de Verónica

Tras el asesinato de Verónica Arnez Salazar (22) el 1 de junio de 2013, su madre y sus hermanos buscaron incansablemente a Elías C. V. (28), el supuesto asesino. A pesar de no tener dinero, pagaron investigadores y ellos mismos indagaban en las redes sociales, siempre llevaban consigo la foto del acusado y de su hermana.

El pasado lunes el investigador contratado por la familia confirmó el paradero de Elías C. V, después de 5 años de búsqueda. “Nos llamó para que alistemos todos los papeles para que lo metan a la cárcel”, dijo el hermano de Verónica, Ariel Arnez.

Elías que nació en Punata está acusado de matar a Verónica y otras tres mujeres con golpes de piedra en la cabeza, a todas les destrozó el rostro. Se presume que puede haber otras tres víctimas más, todas del valle alto, indicó el director de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), Jhonny Corrales.

“Ahora que está detenido estamos más tranquilos, tenemos algo de paz y queremos que se haga justicia. Durante todos estos años hemos acudido frecuentemente a la Policía, ellos nos decían que no era el único caso. Entonces, hemos tenido que buscarlo nosotros”, dijo el hermano.

La familia averiguó que después del crimen el acusado huyó al exterior, pero volvió hace algunos años. “Vivía normal en su casa, como si nada hubiera pasado”, en la zona del Frutillar. No salía durante el día y trabajaba de taxista en la noche.

Verónica era enfermera y trabajaba en Cochabamba cuidando a una señora de la tercera edad de lunes a viernes y los fines de semana retornaba a Punata, donde vivía.

El sábado 1 junio llamó a Elías, su exenamorado y amigo, para que le deje en la parada, pero nunca llegó. Su cuerpo fue encontrado en la zona de Pacolla cerca del Frutillar, donde vive el acusado. Ese día la víctima llamó del celular de Elías para comunicar a su enamorado que ya estaba en camino.

“Después de dos días fuimos a la Felcc a poner denuncia, nos dijeron que había un cuerpo que identificar, era mi hermana, la reconocimos por una anillo que usaba siempre. Su rostro estaba todo destrozado, sólo tenía su mentón”, dijo la hermana de Verónica, Noelia Arnez.

Otras víctimas

El detenido es un presunto asesino en serie que mantuvo atemorizados a los pobladores de Punata entre los años 2007 a 2013, se le responsabiliza al menos cuatro muertes.

Jessica Vía Villavicencio (16) fue hallada muerta a inicios de 2008 en Punata. Se sabe que el taxista le hizo llamar con una amiga, la víctima subió al auto y luego apareció muerta. En el auto había rastros de sangre y por eso fue enviado a la cárcel de El Abra”. Sin embargo, salió de la cárcel, al parecer el caso fue sobreseído

En junio de 2008, Liliana Choque Aguilar (15) fue torturada, violada y asesinada. Su cuerpo fue abandonado en una zanja del kilómetro 18 en el camino al valle alto, el acusado fue absuelto.

En julio de 2007, Marianela Orellana (15) fue asesinada en Punata, unos niños indicaron que la vieron alejarse con el acusado en un día de feria, nuevamente fue absuelto.

4 serían las víctimas, todas son de municipios del valle alto, el presunto asesino las violaba y las golpeaba en la cabeza hasta matarlas.

EL ACUSADO FUE CAUTELADO Y LA MADRE NO SUPERA EL DOLOR

Elías C. fue enviado ayer con detención preventiva a la cárcel de El Abra con detención preventiva acusado del delito de asesinato de Verónica Arnez Salazar. La familia de la víctima ha seguido el proceso penal contra el acusado, que está siendo juzgado en rebeldía. Ahora, espera que se defina la fecha para el juicio oral, indicó la abogada de la familia Arnez, Jhosy Arauco.

“¡Maldito, sinvergüenza, asesino, cómo me lo has matado a mi hija!”, gritó, Margarita Arnez (55) empapada en llanto. Ayer, ella vio por primera vez al asesino de su hija y no pudo contener su rabia y dolor por su pérdida.

Verónica era la cuarta de 11 hermanos, desde que murió la familia no es la misma y doña Margarita no ha podido reponerse y siempre llora al recordarla.

Ayer la madre agarrando la fotografía de Verónica hizo una vigilia en la Felcc junto a sus hijos para asegurarse de que Elías no sea liberado.