Un hombre vejó y le cortó la lengua a niña con síndrome de down en Sucre

LA PAZ |

La Fundación Síndrome de Down de la ciudad de Sucre protagonizó hoy una nueva movilización exigiendo justicia para una niña de nueve años que en pasados días fue violada por un hombre, quien no contentó con ello le cortó la lengua para que no pueda pedir ayuda.

Varias personas participaron de la marcha de protesta que recorrió las principales calles de la capital hasta llegar a puerta de la Fiscalía Departamental de Chuquisaca, lugar donde pidieron la máxima sanción para el acusado.

"Vamos a seguir concentrándonos frente a la Fiscalía para exigir justicia a las autoridades sobre este hecho lamentable que ha sucedido contra esta niña", indicó Norma Navarro, vicepresidenta de la Asociación de Padres de Familia de niños con Síndrome de Down en Sucre.

Según las investigaciones policiales, el hecho se registró el pasado 9 de julio en el barrio Yurc Yurac, lugar donde la niña se encontraba jugando. El acusado habría trasladado a la menor a su casa en construcción, allí perpetró el abuso sexual para luego cercenarle su lengua.

"Además de haberla violado, el hombre le cortó la lengua para que no hable ni grite. Yo me entrevisté con el dirigente del barrio (donde se dio el caso). Estamos conmocionados", indicó la directora municipal de Desarrollo Social, Nelly Tórrez, según un reporte del periodista Iván Ramos.

Un día después del hecho, el agresor fue aprehendido por la Policía y posteriormente recluido preventivamente en la cárcel de San Roque. "El abogado continúa con el proceso que corresponde legalmente de manera que este agresor e inhumano, cumpla con la condenada que se le dé", indicó Tórrez.