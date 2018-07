Aduana ratifica que jet de lujo fue nacionalizado

Aunque el ministro de Obras Públicas, Milton Claros, dejó abierta la posibilidad de que el jet Súper Mid-Size Gulfstream GIII, con placa de control N557 JK, que fue incautado por la Aduana y posteriormente adjudicado al Ministerio de la Presidencia, sea devuelto a sus propietarios en caso de que éstos paguen las multas correspondientes, la Aduana ratificó que la aeronave fue nacionalizada y no podrá ser recuperada por su propietarios, puesto que, al haber emitido una resolución, se vencieron todos los plazos.

El gerente regional Santa Cruz de la Aduana, William Castillo, explicó que esta institución, basada en la Ley 975, verificó que los propietarios no realizaron el trámite de admisión temporal de la nave y, al agotarse el plazo de estadía en el país que otorga la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), la presencia del jet se convierte en un delito, puesto que además su precio supera las 200.000 UFV (Unidad de Fomento a la Vivienda).

Explicó que el procedimiento que sigue la Aduana, en caso de verificar que un motorizado (no sólo avión) que fue internado al país no cuenta con una póliza de admisión temporal, es proceder a la incautación y adjudicación al Ministerio de la Presidencia en un plazo establecido. En caso de que el Ministerio no recoja la mercancía, ésta es adjudicada al Ministerio de Economía y, si éste tampoco la recoge, se procede a la subasta. Castillo aclaró que los pagos realizados por los propietarios de la nave no fueron a la Aduana, sino a la Administración de Aeropuertos y Servicios Auxiliares a la Navegación Aérea (Aasana). Por su parte, Aasana informó que los propietarios deben aún más de 60 mil bolivianos por la estadía de la nave y que se enviaron cuatro notas a los propietarios, pero éstos no respondieron.