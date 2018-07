García Linera: Ojalá los violadores nunca salgan de la cárcel

LA PAZ |

El vicepresidente Álvaro García Linera expresó hoy su profunda preocupación por la gran cantidad de casos de violación a menores de edad que se registra en el país y pidió a los vecinos coadyuvar en la tarea de la protección a los niños.

"Estimados vecinos permítanme comentarles algo que me está preocupando mucho, cada vez que leo el periódico veo que han abusado a una niña, estoy muy triste de eso, muy triste", dijo García Linera.

La autoridad gubernamental, en un acto de entrega de viviendas en la ciudad de La Paz, remarcó que los niños son santos y nadie puede agredirlos sexualmente.

"A un niño podemos educar, podemos reñir, pero abusar sexualmente no se puede (...), quien toca a una niña es un ser maligno, no permitamos eso vecinos, no nos quedemos callados, eso es un delito, eso tiene que ir a la cárcel y ojalá que nunca salgan de la cárcel porque abusar de una niña indefensa no tiene perdón", manifestó.

Cada día en el país se presentan denuncias de violaciones a menores de edad y en muchos de los casos los autores del delito son familiares de la víctima e incluso sus propios progenitores.

En los últimos días, uno de los casos de violación que consternó al país fue el hecho registrado en la ciudad de Sucre, donde una niña con síndrome de Down ha sido la víctima.

El hombre que abusó de la niña con síndrome de Down incluso cortó la lengua de la menor para que no pida auxilio.

Hoy, la Fundación Síndrome de Down realizó una marcha de protesta en demanda de justicia.