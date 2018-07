En Bolivia faltan tres mil especialistas médicos y déficit es grave en once áreas

La falta de recursos humanos en salud es crítica, pero la situación se acrecienta más cuando se habla de especialidades y subespecilidades. Según datos del Colegio Médico de Bolivia, hay déficit de galenos especializados, sobre todo, en 11 de las 32 áreas de especialización, entre ellas están las clínicas, quirúrgicas y de laboratorio: oncología, nefrología, endocrinología, neumología, cardiología, cirugía plástica, neurología, hematología, terapia intensiva, neurocirugía y gastroenterología.

El dirigente de la Confederación Médica Latinoamericana y expresidente del Colegio Médico de Bolivia, Aníbal Cruz, informó que en el país hay más de 27 mil médicos registrados activos, de los que sólo el 15 por ciento tiene especialidad, es decir, 3.800. Aseguró que para cubrir la demanda nacional se necesita por lo menos a 6 mil.

Según datos de la Organización Panamericana de Salud (OPS) y la Organización Mundial de Salud (OMS), el parámetro mínimo de especialistas es de cuatro por cada 10 mil habitantes y de un médico por cada mil. Bolivia, según datos de la OMS tiene 1,4 médicos por cada mil habitantes.

El organismo de salud también recomienda, según Cruz, que el 40% de los médicos sean especialistas, pero en el país sólo se llega a 15%. Asimismo, recomienda que debe haber al menos 23 profesionales en salud por cada 10 mil habitantes, nivel establecido en 2015. El país cuenta con 14,8 por 10 mil.

A pesar de los avances en los últimos años, Bolivia es uno de los países que está en la cola en recursos humanos de salud. Según el mapa estadístico mundial de salud 2017 de la OMS, el país sólo supera a Venezuela en cuanto a la cantidad de galenos y está lejos de Uruguay (94,9 por cada 10 mil), Brasil (94), Argentina (43,4) y Ecuador (38,8).

Subespecialidades

El presidente del Colegio Médico de Cochabamba, Edgar Fernández, explicó que el déficit de médicos se acrecienta cuando se trata de subespecialidades como hematooncología o pediatría oncológica, que son muy escasas en el país.

Asimismo, el dirigente médico explicó que la falta de especialistas también crece en las zonas rurales y ciudades intermedias.

“Si bien hay algunas especialidades que están cubiertas como ginecología o pediatría, estas sólo están cubiertas en las ciudades y en grandes centros médicos. En capitales intermedias o zonas rurales el déficit de médicos y especialistas se da en todas las áreas”, aseveró.

Para Cruz, otro elemento que no se toma en cuenta para la falta de especialistas es el crecimiento de la población, que no va a la par con la asignación de ítems. Además, dijo Cruz, la medicina es una profesión de constante evolución científica, por lo que cada vez aparecen más subespecialidades que en Bolivia no se implementan. “Hay subespecialidades donde existen muy pocos, como urólogos pediatras, reumatólogos, intensivistas, neonatólogos, y otras que cada vez se complejizan más”, dijo.

Causas

Se identifican tres motivos. Cruz explicó que si bien hay una buena cantidad de egresados de medicina, hay un “cuello de botella” en el sistema de residencia médica ya que los centros certificados y acreditados para la especialización tienen una capacidad limitada. Otro elemento, es que el país no ofrece factores retensivos para médicos especialistas, por el contrario, “muchos se van del país porque afuera hay mejores salarios y condiciones”. El tercer motivo es la falta de institucionalización de ítems y la politización de los cargos de especialidad, dijo Fernández.

14,8 profesionales en salud

por cada 10 mil habitantes hay en Bolivia, según la OMS a 2016, cuando lo mínimo recomendado es 23 por cada 10 mil.

SEPA MÁS

Gasto e inversiones

El presupuesto en salud representa el 9% del PIB en el 2018.

Hay casi 4 mil hospitales

En Bolivia hay un total de 3.987 hospitales, de los que 3.590 son de primer nivel, 223 de segundo nivel y 75 de tercer nivel

27 mil médicos en Bolivia

En el 2015, existían 14 profesionales de salud por 10 mil habitantes. Del personal, 8% era médico especialista, 16% médico general, 4% licenciada de enfermería, 8% otro profesional de la salud, 24% auxiliar de enfermería y 40% otro tipo de personal.

OPS: El grave problema es la migración de galenos

El representante de OPS/OMS en Bolivia, Fernando Leanes, dijo que si bien los niveles de recursos humanos en salud de Bolivia están cerca de los parámetros establecidos por organismos internacionales, el país es aún uno de los más rezagados en términos de médicos, enfermeras y otros profesionales en salud por habitante, pero también tiene bajos índices en las especialidades (ver infografía).

“(Los RRHH) son un tema pendiente, es uno de los grandes desafíos que tiene Bolivia. En comparación con la región es bajo el número de profesionales, también el número de camas y también de especialistas es bajo”, dijo.

Explicó que un “problema grave” es la migración de especialistas ya que hasta un 50% de ellos termina yendo a otros países, sobre todo en casos como Bolivia. “Yo soy argentino y muchos de los especialistas que nos atienden son bolivianos”, dijo. Sin embargo, aseguró que estos problemas no son exclusivos de Bolivia, sino que es una característica en general de la región.

Mencionó que las brechas se irán cerrando a medida que se incrementen los centros de salud especializados, la cantidad de residencias y las inversiones en personal. “Entiendo que el Gobierno tiene un plan ambicioso para ello y con eso se avanzaría bastante”, dijo.

Recomendó que los países de la región podrían cooperar entre ellos para la formación de especialistas, lo que disminuiría la migración a otras regiones.