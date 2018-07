FRI busca renovarse y priorizará la defensa de la democracia para 2019

Con miras a participar en las elecciones generales de 2019, varios partidos políticos promueven la renovación de sus estructuras. Uno de ellos, es el Frente Revolucionario de Izquierda (FRI), partido del extinto líder Óscar ‘Motete’ Zamora Medinacelli, también conocido como el “Comandante Rolando”, vinculado con la guerrilla de Ernesto Che Guevara.

Esta organización política se fundó el 23 de abril de 1978 a la cabeza de “Motete” Zamora y cumplió 40 años hace unas meses. Los dirigentes entonces asumieron la tarea política de unir las fuerzas de los diversos sectores sociales, etnias y nacionalidades que conforman la sociedad portando los colores rojo y azul.

La partida del líder fundador no puso en riesgo de desaparición a este partido, por el contrario siguen vigentes en el Tribunal Supremo Electoral (TSE) y recientemente se reunió el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) que renovó la dirección partidaria.

Es así que dentro de este proceso de renovación, de rearticulación, el FRI ha iniciado una cruzada para sumar a sus filas a líderes sectoriales, entre ellos Guido Mitma, el exejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB), que se mostró contrario a la política de Evo Morales, lo que le costó ser marginado del entorno de confianza del mandatario.

Al respecto, el dirigente de los trabajadores expresó su confianza en lograr que el FRI se constituya en un frente alternativo al Movimiento Al Socialismo (MAS) para trabajar en beneficio de todas las estructuras de la sociedad y no sólo por algunos sectores en desmedro de la mayoría.

Sin embargo, dejó en claro que la prioridad del FRI, para llevar adelante esta tarea, es la “defensa de la democracia” que se encuentra herida de muerte.

“La democracia en nuestro país se está pisoteando, está amenazada, no hay libertad de expresión (como antes), no hay el Estado de derecho. La democracia está totalmente amenazada, hay persecución, hay acallamientos, entonces no puede seguir este tipo de situaciones, políticas arbitrarias de abuso, de autoritarismo como se está viendo”, dijo.

Acotó que decir “la verdad no es de derecha, decir la verdad es de patriotas ahora en nuestro país, por eso hemos manifestado que esto es importante cuando se ha pisoteado la propia Constitución”.

“Se ve pisoteado muchos derechos constitucionales de los bolivianos, los trabajadores, me preocupa todos los abusos por eso mantengo que deba existir esa alternancia política y el FRI se va a constituir en una alternativa real para los trabajadores y la sociedad en su conjunto”, sostuvo.

De acuerdo con Mitma, en las perspectivas de un plan inicial de gobierno uno de sus principales puntos es la “lucha contra la corrupción”, que se ha encaramado en las esferas del poder gubernamental.

“Lo que se había planteado es que primero debemos defender la democracia, la unidad en nuestro país y fundamentalmente el tema de los recursos humanos, se están vulnerando los recursos humanos, más aun cuando la corrupción está más encaramada en el Gobierno”, detalló.

Por su parte, el dirigente Santiago Quenta explicó que se está realizando un amplio trabajo de reorganización y una serie de congresos departamentales.

NUEVE MESES DE LA PARTIDA DE “MOTETE”

El 17 de noviembre de 2017 falleció el líder y fundador del FRI, Óscar “Motete” Zamora Medinacelli, a los 83 años de edad.

El dirigente histórico de la izquierda boliviana, fue también alcalde de la capital tarijeña, prefecto, senador, ministro de Trabajo y ocupó otras carteras de Estado. Además, fue asambleísta constituyente, candidato a la presidencia, vicepresidencia y diplomático.

Junto al dirigente Federico Escóbar fundó el Partido Marxista Leninista, fue parte de la fundación de la COB y de la Confederación Universitaria Boliviana. También fundó la Unión de Campesinos Pobres en la década de los 90.

El 23 de abril de 1978 fundó el Frente Revolucionario de Izquierda (FRI). También fue conocido como el “Comandante Rolando” por su relación con la Guerrilla de Ernesto Che Guevara.

CONGRESO DEFINIRÁ CANDIDATO Y VEN QUE EL MAS COOPTÓ DIRIGENTES, PERO NO A BASES

El dirigente del Frente Revolucionario de Izquierda (FRI), Guido Mitma, informó que en las próximas semanas este partido realizará un congreso nacional con el fin de empezar a delinear acciones con miras a participar en los comicios generales de 2019.

“Esto se ha planteado para finales de julio, estamos a la espera de este magno evento, oportunidad en la que se tomarán decisiones importantes, pero sobre todo buscamos constituirnos en una alternativa para el pueblo boliviano”, manifestó.

Respecto a la dirigencia laboral y su relación con el Movimiento Al Socialismo (MAS), dijo que lamentablemente se ha visto que estos han sido “cooptados” por el Gobierno, pero no así las bases de los trabajadores.

“Es importante aclarar, (el MAS) ha cooptado a los dirigentes y no así a los trabajadores de base, no hay trabajo en nuestro país, profesionales sin fuentes laborales, no hay apertura del mercado laboral, quienes están ahora con el Gobierno son los dirigentes y al final no los trabajadores de base”, sostuvo.

Por su parte, el dirigente Félix Santos recordó en su momento que en sus 40 años de historia el FRI lideró importantes movimientos y organizaciones de obreros, estudiantes, profesionales, mineros y fue parte de las transformaciones históricas del país, y que ahora busca renovar ese espíritu.