El sindicato de Sedeges apoya a condenado de caso “bebé Alexander”

Trabajadores del Sindicato del Servicio Departamental de Gestión Social (Sedeges) de La Paz protestaron, el pasado sábado, en la plaza Bicentenario de La Paz en defensa del doctor Jhiery Fernández, sentenciado a 20 años de cárcel por violación al bebé Alexander, sin pruebas científicas.

Los manifestantes mostraron pancartas identificando a los fiscales Ramiro Guerrero, Edwin Blanco y Susana Boyan a cargo del caso, como autoridades que actuaron “sin transparencia y entre actos de corrupción”.

“Corrupción porque en todo el proceso los mismos jueces han dicho que han desaparecido actas, declaraciones, han amedrentado a los testigos, ha habido abuso de autoridad, han intimidado a las personas que si declaraban algo iban a ser procesadas”, dijo el secretario del sindicato, Marcos Villca a la agencia ANF.

Los trabajadores refirieron que no existieron “pruebas científicas” para incriminar a Fernández, que fue sentenciado el pasado mes de marzo de este año. Señalaron que la auditoría forense realizada por una instancia particular en abril de 2015, a solicitud del médico pediatra del Hospital del Niño, José Luis Delgadillo, coacusado en el caso, determinó que el infante no sufrió violación que derivó en su muerte, sino una broncoaspiración.

“Cómo un inocente va estar en la cárcel por culpa de estas autoridades; Guerrero y Blanco se han servido del cargo para culpar a un inocente”, remarcó Villca.

El 13 de noviembre de 2014, el bebé Alexander, de ocho meses, perdió la vida a raíz de un paro cardiorrespiratorio. El menor presentaba un sangrado profuso por la región anal, por lo que la forense, Ángela Mora, estableció que había sido víctima de violación.

Por el hecho, hubo 16 imputados y dos sentenciados.

POLICÍAS DIJERON QUE EXISTÍAN FALLAS

Durante la investigación de caso de violación del bebé Alexander, al menos cuatro efectivos de la Policía boliviana alertaron sobre fallas en la acusación por violación contra el médico Jhiery Fernández e instaron a otras investigaciones.

Sin embargo, la Fiscalía rechazó esto aludiendo que se presentaron diversos informes de respaldo a la acusación.