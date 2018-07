Afines al MAS marchan con capuchas y la Policía advierte a grupos del 21F

Con pasamontañas y palos, gente del Movimiento Al Socialismo (MAS) movilizó sus bases ayer en Santa Cruz para mostrar su apoyo a la repostulación de Evo Morales y hacer frente a los colectivos del 21F.

En tanto, desde La Paz, el subcomandante nacional de la Policía , Agustín Moreno, advirtió que no permitirá que los “grupos” que defienden el voto del referendo de 2016 alteren el orden público.

En Santa Cruz, la movilización reunió a cientos de personas que se concentraron en la plaza 24 de Septiembre. Un dirigente con pasamontañas dijo a Unitel: “Estas plataformas vendepatrias, los vamos a derrotar el 2019 y los vamos a perseguir, enjuiciar y se tienen que ir de Bolivia, porque no vamos a permitir conspiraciones que dañen la imagen del Presidente”.

No obstante, los colectivos aseguraron que no temen esas advertencias y seguirán protestando. “Las amenazas no impedirán que sigamos”, dijo María Belén, activista del 21F.

En tanto, el presidente Evo Morales, antes de su viaje a Cuba, dijo que “pequeños grupos” buscan ofender al pueblo” en referencia a las plataformas ciudadanas que gritaron consignas contra la reelección en La Paz.

En medio de este conflicto, el subcomandante nacional de la Policía, Agustín Moreno, dijo que la institución no permitirá alteraciones del orden público.

“Una cosa es participar con fervor cívico de un acto de homenaje a un aniversario más del grito libertario, y otra cosa es pretender ganar protagonismo o querer alterar el orden público, que no lo vamos a permitir, desde luego”, agregó.

Las declaraciones surgen luego de las protestas de colectivos en defensa del 21F durante los actos cívicos por el 16 de julio.

En tanto, el presidente Morales dijo que los colectivos buscan “provocar” al pueblo. “También pequeños grupos que buscan desgastar el proceso de cambio y no hacen otra cosa que ofender, insultar al pueblo paceño Es una provocación al pueblo paceño”, dijo en los actos por la efeméride paceña.

Correlación de fuerzas

El analista político Marcelo Silva explicó que la determinación del MAS de sacar a las calles a sus bases tiene tres elementos. Primero, explicó, el oficialismo trata de mostrar que hay equilibrio de correlación de fuerzas que los colectivos ganaron en las calles. “El MAS ha decido sacar a los movimientos sociales como una respuesta de equilibrio a esa movilización. Quieren mostrar que tienen gente y estructura y establecer un imaginario de correlación de fuerza similar al que muestran las plataformas”, explicó.

En segundo lugar, el MAS está lanzando advertencias a los colectivos para mostrar hasta dónde es capaz de defender a su Gobierno.

“El MAS no está dispuesto a perder las calles como el instrumento para defender el proceso de cambio”, explicó, a tiempo de señalar que en esta advertencia se enmarcan las declaraciones del presidente Evo Morales respecto a los “chutazos” contra los del 21F. “El MAS lanza el mensaje de que la defensa de la reelección irá más allá del marco de la norma y elecciones, también será en las calles”, dijo Silva respecto al tercer elemento. El especialista aseveró, sin embargo, que la correlación de fuerzas no ha cambiado.

COLECTIVOS DAN ULTIMÁTUM AL TSE

Las Plataformas Unidos por Bolivia llegarán hoy hasta el Tribunal Supremo Electoral (TSE), con sede en La Paz, para exigir que se pronuncie hasta el 6 de agosto sobre la repostulación del presidente Evo Morales en las elecciones de 2019.

“Mañana (hoy martes) vamos a estar en La Paz a las 10 de la mañana, en el TSE, donde le damos un ultimátum, para decirle que se pronuncie sobre la reelección de Evo Morales”, sostuvo Ricardo Quesada.

Exigirán mediante una carta que el Órgano Electoral emita una declaración en la misma línea de la presidenta Katia Uriona, quien el año pasado dijo que el referendo del 21F es vinculante.