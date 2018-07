Ministro Rada afirma que en Bolivia se vive una democracia ejemplar

El ministro de la Presidencia, Alfredo Rada negó en una conferencia de prensa que la democracia en Bolivia esté en riesgo, a 38 años de recordarse la dictadura de Luis García Meza en 1980, más por el contrario, aseguró que "vivimos una democracia ejemplar" para el continente Americano.

"Hoy vivimos una democracia ejemplar para el continente y vivimos momentos de estabilidad política, económica y social referenciales para el continente", declaró a los medios de comunicación.

Negó que la democracia en el país esté en riesgo, cuando la Policía -por ejemplo- amenazó a las plataformas ciudadanas del "Bolivia dijo No" con aplicar medidas correctivas si asumen actitudes protagónicas para dañar diferentes eventos públicos.

"La democracia en Bolivia no corre en este momento ningún riesgo, no hay que confundir la realidad con la propaganda opositora de algunos grupos de derecha en el país", sostuvo Rada, al afirmar que tienen el derecho de expresarse, pero que no tienen derecho a confundir a la población.

"Por ejemplo que la democracia está en riesgo, totalmente falso", sostuvo, ante las voces que sostienen que en el país no existen garantías para el disenso, ni para pensar diferente, porque el Gobierno asume acciones de "persecución" y "criminalización" de la política.

El Ministro de la Presidencia afirmó que en la época de la dictadura militar en Bolivia en 1980, se vivían momentos de "zozobra", porque se prohibieron los sindicatos; se anularon los derechos laborales, económicos y sociales, incluso la libertad de expresión, además, recordó que fue asesinado el líder socialista Marcelo Quiroga Santa Cruz. "Ya no estamos en esas épocas, cuando eran momentos en que los golpes de Estado marcaban la historia del país", reiteró.