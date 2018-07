Romero asegura que no habrá represalias contra activistas

El expresidente de Bolivia y actual vocero de la demanda marítima, Carlos Mesa, denunció el ocultamiento de información relevante para su defensa en el caso Quiborax y acusó al Fiscal General Ramiro... Ver más Mesa denuncia que ocultaron información relevante para su defensa en el caso Quiborax

El subcomandante de la Policía Boliviana, Agustín Moreno aclaró hoy que si los activistas del 21F no alteran el orden público no serán arrestados. Ver más Policía dice que no arrestará a activistas del 21F si no alteran el orden público

"El Gobierno nacional este 17 de julio, al momento de recordar ese golpe de Estado de 1980, también resalta que hoy las cosas en Bolivia han cambio, y hoy vivimos una democracia ejemplar para el... Ver más Ministro Rada afirma que en Bolivia se vive una democracia ejemplar