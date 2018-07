Tribunal Supremo de Justicia aún no pone en agenda el caso Quiborax

El magistrado del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Ricardo Torres, informó hoy que el caso Quiborax, que implica al vocero de la demanda marítima, Carlos Mesa, aún no está en agenda para que se analice en Sala Plena.

Trascurrieron 10 días desde que la proposición acusatoria para un juicio de responsabilidades contra Mesa llegara a esa instancia.

"Hoy por la mañana tenemos en agenda de Sala Plena: correspondencia, lectura de actas y temas ordinarios (...). El caso Quiborax en agenda no está", dijo Torres.

Señaló que los magistrados aún no conocieron el tema que debe ser remitido por la Sala Penal. "Mientras no llegue a Sala Plena nosotros no podemos pronunciarnos", remarcó el magistrado.

El 9 de julio, el Fiscal General del Estado, Ramiro Guerrero, validó la proposición acusatoria planteada por la Procuraduría General del Estado en contra del expresidente Carlos Mesa por el caso Quiborax, y habilitó el avance del proceso para su enjuiciamiento.

El gobierno acusa a Mesa de ser el responsable de causar al Estado un daño económico de $us 42,6 millones, que se destinó para indemnizar a la chilena Quiborax.

Con el fin de anular el proceso, el exmandatario presentó dos memoriales al TSJ para denunciar "gravísimas irregularidades" en la defensa del Estado que la Fiscalía habría omitido por su "falta de independencia, imparcialidad y objetividad".