Mesa acusa a Procuraduría de incurrir en "falsedad ideológica"

El expresidente y actual vocero de la demanda marítima, Carlos Mesa, presentó hoy un tercer memorial al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en el que expone "elementos determinantes" para lograr la anulación del requerimiento acusatorio que la Fiscalía General del Estado presentó en su contra por el caso Quiborax.

Mesa denuncia que la Procuraduría General del Estado incurrió en una "falsedad ideológica" al momento de presentar la proposición acusatoria en su contra.

"Hago conocer la falsedad ideológica en la que incurrió el Procurador General en su proposición acusatoria, al pedir que se me juzgue por el Decreto Supremo 27589 que dicté en 2004 en torno a Non Metallic Minerals, cuando en su defensa ante el Tribunal Arbitral del Ciadi la Procuraduría defendió la total legalidad de dicho Decreto, incurriendo en una flagrante contradicción cuya tipificación no es otra que falsedad ideológica", señala Mesa, según Oxígeno.

El expresidente presenta citas textuales de algunos de los memoriales presentados por el Estado en el laudo arbitral iniciado por Quiborax.

"La defensa oficial del Estado boliviano en el proceso arbitral denominado Quiborax, administrado por un Tribunal Arbitral bajo la institucionalidad del Ciadi, se basó en la plena legalidad y conformidad a derecho de mi DS 27589 de 23 de junio de 2004. Por el contrario, la Proposición Acusatoria presentada por el Procurador General del Estado y el Requerimiento Acusatorio presentado por el Fiscal General del Estado, se basan en la supuesta ilegalidad del citado DS", recalcó.

En ese sentido, Mesa asevera que si el TSJ no rechaza el Requerimiento Acusatorio del Fiscal General del Estado "estaría avalando y encubriendo la falsedad ideológica de la citada Proposición y el Requerimiento Acusatorios respectivamente".

La Fiscalía presentó la semana pasada un requerimiento acusatorio en contra de Mesa por supuestos delitos de incumplimiento de deberes, resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes, conducta antieconómica, entre otros, por haber generado las condiciones para que el Estado sea obligado a pagar 42,6 millones de dólares a la empresa chilena que demandó un arbitraje internacional.

El requerimiento debe ser aprobada por la Sala Plena del TSJ para luego ser avalada por la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP).