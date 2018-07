Monseñor Juárez pide respetar "sin triquiñuelas" el referéndum que dijo No a la reelección

Monseñor Jesús Juárez pidió hoy que el Gobierno respete "sin triquiñuelas" los resultados del referéndum del 21 de febrero de 2016, en el que la población se pronunció en contra de la reelección del presidente Evo Morales.

"Lo que se está pidiendo es que se cumpla la Constitución Política del Estado y si el pueblo en un referéndum promovido por el gobierno dijo No y si se escucha al pueblo, hay que aceptar esa decisión, sin buscar triquiñuelas para ver si se puede deshacer esa decisión sí o no", sostuvo el prelado.

Sus expresiones se producen en un momento de reactivación de las voces que rechazan la repostulación del presidente Morales y del vicepresidente, Álvaro García Linera en las próximas elecciones de 2019.

La autoridad eclesiástica manifestó que los actos de efemérides por el Día de la Independencia de Bolivia deben constituirse en espacios para expresar gratitud a Dios por tener una patria, además de expresar con cariño y respeto a los próceres de la independencia que lucharon por la libertad de los bolivianos.

"Pero sobre todo, un compromiso para respetar las normas y las leyes que permitan una convivencia fraterna en respeto, en diálogo y en tolerancia", sostuvo Juárez en la ciudad de Sucre.

Por la información que se divulga por los medios de comunicación, pareciera que se quiere crear un ambiente de enfrentamiento, dijo, "y eso va en contra de los derechos de la persona sobre todo con la nueva Constitución y al derecho de la libre expresión".

"Por lo que he leído no es lo mismo una elección que ir a una reelección, que me parece que no es el tema de este famoso documento", sostuvo Monseñor, refiriéndose a la Convención Americana de Derechos Humanos.

Juárez exhortó a deponer actitudes de enfrentamiento ya sea mediante la violencia verbal o física.