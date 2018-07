Anhelo de hallar justicia unió a 4 familias en juicio

Los familiares de Liliana Choque Aguilar (15), Marianela Orellana (15) y Jessica Vía Villavicencio (16) llegaron ayer al inicio del juicio oral de Elías C. (28), por el asesinato de Verónica Arnez (22), el 1 de junio de 2013.

Las primeras tres víctimas fueron asesinadas entre 2007 y 2008. Todas eran del valle alto y murieron por traumatismo craneano grave. El agresor primero las violaba y después les destrozaba el rostro golpeándoles con piedra.

Pese a las pruebas fue declarado inocente. Ahora los familiares de las víctimas llegaron de Beni, Santa Cruz y el valle alto para apoyar el caso de Verónica.“Si por mi hija no se ha hecho justicia, ahora que se haga por Verónica, que pague, que entre a la cárcel 30 años”, dijo con la lagrimas la madre de Marianela, Betti Pozo.

“Han pasado 10 años, pero parece que fue ayer, tengo un dolor que no me deja tranquila, porque no he encontrado justicia para mi hija”, manifestó.

El padre de Marianela relata que los exámenes forenses no se enviaron al IDIF en La Paz y que a ellos les notificaron para el juicio oral, pero éste se había realizado día antes. “No teníamos recursos y veníamos desde Santa Cruz, hasta parece que éste ha pagado a los jueces, como si nada pagaba las fianzas de 70.000 bolivianos para salir de la cárcel”, dijo la tía.

El padre de Lilian, Jullian Choque, también se presentó. A sus 65 años no se explica cómo en el caso de su hija también fue absuelto. Se quedó toda la mañana escuchando el juicio, que fue suspendido hasta el lunes.

“Pienso que está viva, porque no pudimos ver su rostro, sólo la reconocimos por la ropa”, dijo la hermana de Jessica, Romina Vía. Ella era testigo pero indicaron que su declaración no valía porque en ese entonces tenía 14 años.