Lo que debe saber del valsartán

¿Qué es el valsartán y para qué sirve?

Es un componente activo farmacéutico que se usa en medicamentos para el tratamiento de hipertensión arterial y para reducir el riesgo de infartos. Pero también se indica en algunos casos de insuficiencia cardiaca para personas que sufrieron un ataque cardiaco o insuficiencia renal. Pertenece a un tipo llamado antagonista específico de la angiotensina II.

Su costo en las farmacias varía desde 3,5 bolivianos hasta los 6 bolivianos, dependiendo de la marca.

Boletín de noticias Recibe todos los días los principales titulares de lostiempos.com, directamente por correo. Suscríbase ahora

¿Por qué se sacó del mercado el valsartán?

La Agencia Europea del Medicamento (EMA) instruyó la suspensión de los medicamentos que contengan el principio activo valsartán por contener una impureza denominada N-nitrosodimetilamina (NDMA). Este elemento está clasificado como carcinógeno probable en humanos. Se lo vinculó a una probable relación al desarrollo de tumores. El principio activo observado fue fabricado por la china Zhejiang Huahai Pharmaceuticals, en Linhai China, una empresa que distribuye el componente a cientos de laboratorios del mundo. El error se produjo en un cambio en el proceso de fabricación que ya está siendo subsanado.

¿Todos los medicamentos con valsartán están afectados?

No, sólo afecta a aquellos que fueron elaborados en base al principio activo fabricado por Zhejiang Huahai Pharmaceuticals, que en Bolivia se venden de distintos laboratorios y países de procedencia. Los más comunes son Chemopharma S.A, Eurofarma Chile S.A, Laboratorio Chile S.A, Laboratorios Andrómaco S.A, Laboratorios Lafi Ltda, Recalcine, entre varios otros. La marca Valaxan no contiene el principio activo con impureza y se sigue vendiendo, pero pronto será retirado. Según la Asociación de Farmacéuticos de Cochabamba, los boticarios suspenderán la venta de los medicamentos de todas las marcas con valsartán del mercado, para evitar cualquier contingencia y por prevención.

¿Qué hago si estoy con tratamiento de valsartán?

Primero, no pierda la cabeza, ya que la suspensión de valsartán es por prevención, ya que la impureza hallada tiene sólo una probable relación con el cáncer. El valsartán entró al mercado hace 20 años y se caracterizó por su eficiencia en el tratamiento de hipertensión y otros males. En Bolivia, según datos de la Sociedad de Cardiología, el medicamento ingresó hace cinco años con buenos resultados y sin causar ningún problema en la salud. Sin embargo, si está en tratamiento con algún medicamento que contenga valsartán debe consultar inmediatamente con su médico para que le indique un tratamiento alternativo.

¿Qué alternativas hay al valsartán?

El presidente de la Sociedad Científica de Cardiología, Jaime Arandia, expresó que el valsartán es parte de una familia de fármacos antihipertensivos , por lo que se puede utilizar otros varios medicamentos que tienen similar efecto o mecanismo de acción similar. Entre estos están el candesartán, eprosartán, irbesartán, losartán, olmesartán y telmisartán. Pero también hay varios otros medicamentos para hipertensión.

¿Hay riesgos si llevo varios años tomando valsartán?

No está comprobado que el componente activo del valsartán observado esté relacionado con el cáncer, pero sí hay una sospecha. Además, el presidente de la Sociedad de Cardiología, Jaime Arandia, aseguró que no conoce de ningún caso de pacientes que hayan estado bajo tratamiento de valsartán que hayan tenido efectos negativos. Al contrario, dijo que los cardiólogos dejarán de recetar este medicamento y sus variantes sólo por prevención, ya que no existe ningún caso comprobado ni estudio que verifique que este medicamento cause problemas. “Se usa hace cinco o más años y no hemos tenido efecto negativos. Pero por prevención ya no recetaremos el compuesto, reiteró Arandia.