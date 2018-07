Daniel Saldías, el qhochalo que llevó expresiones bolivianas a Telemundo

Daniel Saldías (40) se fue del país hace 13 años para probar suerte en el país del norte. Dejó su trabajo como productor en Cochabamba y también resignó otras de sus pasiones: la actuación y el humor. En la Llajta, antes de partir, trabajó por cuatro años en Champagne Show. Con ellos conoció EEUU y luego, no sin pesar, decidió dejar todo e irse.

“Yo era payasito”, recuerda con tono serio, pero nostálgico. Es difícil creer que Saldías, un conocido productor audiovisual en la comunidad boliviana, tenga esa faceta.

Pero lo cierto es que nunca dejó su pasión por las tablas. Hoy, luego de varios años, retomó esa faceta y armó junto a sus colegas Yerko Barroso y Róger Zamak “Happy Hour”, un elenco de humor que hace presentaciones y videos cómicos con bastante éxito.

Sin embargo, el camino no fue fácil. Saldías contó que los primeros años fueron muy duros. Tuvo que dejar todo y acostumbrarse a una vida que es muy diferente a lo que se cuentan en las películas. Al llegar, trabajó durante cinco años en el área de construcción. “Se gana bien, pero un día me pregunté qué estaba haciendo. Tanto estudié y me preparé en Producción Audiovisual. Así que decidí dejarlo y recuperar mi proyecto”, dijo.

Entonces surgió la idea de “Expresiones bolivianas”, un programa que llegó a emitirse en la cadena internacional Telemundo en 2014. “Ese entonces no había ningún programa que muestre las vivencias de la colectividad boliviana. Había programas de Centroamérica y otros países. Entonces presenté el proyecto y me aceptaron”, dijo.

Al comienzo no tuvo mucho respaldo. Sólo una empresa —que no era boliviana— de envíos de remesas a países de Centroamérica respaldó la iniciativa. Luego vinieron los primeros frutos. Más empresas apostaron por el programa, entre ellas Aerosur, Tigo y restaurantes. Saldías contó con un equipo con destacados productores y presentadores como Roberto Perrogón y Henry Delgado. Luego de dos años al aire, la iniciativa fue vendida a la cadena Telemundo y el programa se convirtió en “Expresiones latinas”, nombre con el que llegó a emitirse hasta en 11 estados de EEUU.

Saldías también se dedicó a la producción publicitaria, de páginas web y producción de eventos musicales. Éste es justamente otro ámbito donde Saldías tiene éxito.

De hecho llevó a grupos bolivianos de renombre al país del norte, para una serie de conciertos. Entre ellos, Jacha Mallku, el Grupo Bolivia, Bonanza, María Juana y Champagne Show. Su productora se llama EE Producciones. Próximamente llevarán a EEUU a Sumaya Andina.

En cuanto a “Happy Hour”, se está trabajando en una nueva temporada, luego de varias presentaciones exitosas. “Estamos trabajando no sólo en comedia boliviana sino en latinoamericana. Nos ha ido muy bien también con gente de otros países”, contó.

Sus proyectos cercanos son una cuenta publicitaria con Samsung, así como una radio online con tópicos migrantes y que saldrá al aire en dos semanas, se la podrá ver también por redes sociales.

El multifacético cochabambino, empero, tiene un sueño mayor: volver a Bolivia y transmitir a los nacionales lo que ha aprendido en el competitivo mundo de la producción norteamericana. “Y con el sueño de poder volver a Bolivia. La verdad, ya quiero irme, ya hice lo que tenía que hacer en este país. Me encantaría enseñar, mostrar lo que he aprendido aquí”, señaló.

¿Consejos para los bolivianos que quieren irse? “Cuando vine, nadie me dijo que iba a perder una familia, nadie me dijo que me iba a costar. Te hablan bonito, de los dólares. Aquí en EEUU hay muchas cosas avanzadas y yo quiero ir y enseñar otras cosas allá en mi país porque yo sé que hay oportunidades, les digo que confíen en su país, en lo que Bolivia puede dar”. “Yo quiero ir a ayudar a crecer la producción e allá”.

Saldías tiene dos hijos. Uno boliviano, Carlos, y otro “gringuito”, Brandon. “A mi hijo yo quería traérmelo aquí pero le dije que luche, que venga a este país a prepararse y luego vuelva a Bolivia”, aseveró.

BIOGRAFÍA

Daniel Saldías Cáceres

Es cochabambino, nació el 30 de mayo de 1978 en la capital valluna. Es productor audiovisual, fotógrafo, editor digital, comediante y actor.

Estudió en los colegios Maryknoll y Shalom.

Técnico en Diseño Gráfico del ITT TECH de Virginia y Producción Video y Cine: Firts Institute de la misma ciudad.

Trabajó en Champagne Producciones, produjo programas como “Que barbaridades”, “Expresiones bolivianas”, difundido en Telemundo Virginia y “Expresiones latinas”, que se emite en la cadena LATV de EEUU.

Recibió el Premio a Productor del año, otorgado por Premios Bolivia lo Nuestro en Washington.

daniel2.jpg Arriba, el cochabambino Daniel Saldías en un evento de teatro. A la derecha, capturas de pantalla del show de “Happy Hour” en Estados Unidos. CORTESÍA

MIGRANTES

Hay unos 250 mil bolivianos en EEUU

No hay un dato definitivo, pero se estima que unos 250 mil bolivianos viven en EEUU, la mayor parte de ellos en Virginia. Las cifras varían. Algunos estudios no oficiales señalan que hay medio millón de compatriotas en el país del norte, y los cálculos más cortos hablan de 100 mil.

Lo cierto es que la colectividad boliviana en EEUU tiene una gran dinámica y ha llevado su cultura y tradiciones en sus maletas.

En total, se estima que al menos un millón de bolivianos viven fuera del país. Las naciones con mayor cantidad de connacionales son Argentina, EEUU, España, Brasil y Chile. Sin embargo, según datos oficiales, hay bolivianos en casi todos los países del mundo. La mayor parte de los migrantes se fue joven —una media de 28 años, según estudios— buscando condiciones de vida que Bolivia no ofrece.