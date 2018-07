Gobierno investiga presunta negación de atención médica a embajadora de El Salvador

El ministro de Salud, Rodolfo Rocabado, informó hoy que se abrió una investigación para determinar si hubo negligencia médica y negación de atención a la embajadora de El Salvador en Bolivia, Maddelin Brizuela Arévalo, quien falleció el pasado lunes en la madrugada.

“Se está haciendo una investigación que es lo que amerita, por parte de la instancia pertinente que tiene que ver con esta temática, seguramente vamos a tener información precisa (...). Se está viendo si se le ha denegado o no la atención médica como se refiere”, dijo la autoridad sin dar mayores detalles.

Mónica Pacheco, que ayer se identificó como funcionaria de la Embajada de El Salvador, dijo que hubo “negligencia médica” al no haberle brindado, en al menos siete clínicas, atención a Brizuela, quien falleció a causa de un derrame cerebral provocado por un cuadro de hipertensión.

Por su parte, la ministra consejera de la Embajada de El Salvador, Martha Vásquez dijo que tuvieron que peregrinar por al menos tres horas y media para que brinden atención médica a Brizuela.

"Fueron más o menos siete clínicas y no querían (atenderla), (dijeron) que no tenían espacio, que no la podían recibir", contó Vásquez.

Brizuela fue designada embajadora en Bolivia en 2016, año en que se inauguró la sede diplomática salvadoreña en La Paz, tras un acuerdo establecido entre los mandatarios de ambos países.

Entretanto, la embajada de El Salvador elaborará un informe que será remitido a su gobierno sobre los detalles de este fallecimiento.