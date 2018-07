Mi Teleférico: anuncian sanción para 7 operarios por atasco de cabinas

LA PAZ |

El gerente de Mi Teleférico, César Dockweiler, explicó hoy que el embotellamiento de cabinas de la línea Blanca fue producto de una falla humana y anunció que siete funcionarios serán sometidos a un proceso disciplinario.

"Este incidente fue provocado por error humano, error humano del equipo de operaciones y mantenimiento que tenía que hacer su trabajo ese día. De acuerdo a nuestro protocolo, nosotros ya hemos establecido que este hecho debe ser traspasado para un proceso disciplinario", afirmó el gerente.

Remarcó que las sanciones se aplicarán en base a las conclusiones de la autoridad disciplinaria que van desde llamadas de atención, sanciones pecuniarias y hasta el despido.

Sobre la magnitud de los daños en la estructura de la línea Blanca por la acumulación de cabinas, enfatizó que fueron "superficiales" y detalló que el cable no tiene averías significativas, mientras que de las ocho cabinas que chocaron entre sí, cuatro sufrieron destrozos externos y en una se malogró el panel solar.

Añadió que después de una evaluación de la empresa Doppelmayr, se determinó que estas podían seguir funcionando. Dijo que los gastos de reparación no significarán recursos adicionales para la empresa estatal, ya que la compañía suiza los cubrirá como establece el contrato.

Dockweiler puntualizó que el incidente sucedió en el momento de las operaciones de mantenimiento. Aseguró que ese tipo de eventualidades son hechos aislados y que "jamás" ocurrirá cuando el sistema de transporte este en modo comercial, es decir con personas a bordo.

"Esa situación no puede suceder más, no va a suceder cuando el sistema esté funcionando con pasajeros porque tenemos protocolos de seguridad", declaró durante la presentación del informe final sobre el accidente.

Pidió a la población no caer en especulaciones por "un terrorismo comunicacional". En esa línea, el gerente señaló que se determinó tomar acciones para mejorar la seguridad y atención en todo el sistema de transporte por cable.

Entre las acciones están un programa de mejora continua, evaluación trimestral bajo la metodología aeronáutica, fortalecimiento del protocolo, funcionamiento del control y centro de monitoreo las 24 horas, capacitaciones, entre otros.

Elevador

En lo referente al accidente de uno de los ascensores en una estación de la línea Blanca, Dockweiler aclaró que el elevador no cayó, sino frenó por lo cual no hubieron personas lesionadas, sino asustadas.

"El 20 de julio uno de los ascensores que estaba descendiendo tuvo incidente, pero no cayó como se especuló, sino que el elevador frenó, de manera brusca pero frenó y nosotros hemos tomado las acciones inmediatas", señaló.

Aseguró que las víctimas de ese incidente no sufrieron lesiones porque "no quedaron internadas ni un solo día porque no estaban heridas".

Remarcó que la empresa que se encarga del mantenimiento de los ascensores es Orona a quien pidieron un informe para explicar los motivos del incidente.

"Hemos pedido a la representación de Orona, que pueda darnos el informe sobre por qué el ascensor frenó de esa manera", recalcó.