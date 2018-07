Exalcaldesa de Oruro anuncia juicio por discriminación y acoso político

ORURO |

La exalcaldesa de Oruro y actual directora ejecutiva de Lotería Nacional, Rossio Pimentel, anunció hoy que iniciará proceso legal por discriminación y acoso político contra el dirigente de la Coordinadora de Juntas Vecinales Periurbanas de esta ciudad, José Flores.

"Quiero anunciar en defensa de mi nombre, mi familia, apellido y mi honor como mujer, voy a plantear una denuncia contra José Flores por discriminación y acoso político, porque deja entrever que las mujeres no somos capaces en la gestión pública, dice que mi gestión ha sido la más nefasta, que he devuelto plata, eso no existe", dijo a los periodistas.

Dijo haber tomado esa decisión debido a que el dirigente de las periurbanas, en los últimos días se ha dado a la tarea de defenestrar el trabajo desarrollado en su gestión como Alcaldesa, "con especulaciones y calumnias que se amparan en Rossio Pimentel dentro la gimnasia política".

Por otro lado, Pimentel desmintió que su persona haya adoptado un plan para sacar al alcalde Bazán, procesado por presunta corrupción en la adquisción de mochilas y enseres escolares para los estudiantes de Oruro.

"Yo no tengo nada que ver con el caso mochilas que el complicó al Alcalde, lamentablemente, y hacen ver que estuviese manejando actualmente la Alcaldía de Oruro", denunció.

"Habría que preguntarles a los funcionarios que volvieron, que eran mis funcionarios, que no son del MAS, no son de mi propiedad, son técnicos que tuvimos una buena gestión", apuntó.

"Pregúntenle a los concejales cómo se han loteado la Alcaldía (...) y han perdido la capacidad de fiscalización", aseveró.

La exautoridad manifestó que en su gestión se ejecutaron grandes obras en tema de alcantarillado, asfaltado, las pasarelas y 29 proyectos con el programa "Bolivia cambia, Evo cumple".