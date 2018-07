Gobierno llama a Mesa "vocero de la derecha" y le pide responder con altura

El ministro de la Presidencia, Alfredo Rada se refirió hoy al expresidente y vocero de la demanda marítima, Carlos Mesa en el terreno político con una respuesta frontal a sus recientes declaraciones y apariciones públicas. "Carlos Mesa se ha convertido en un vocero de la derecha".

Rada sacó a luz el pasado de Mesa relacionado a Gonzalo Sánchez de Lozada y acusándolo de hacer política en el país con el libreto del exministro Carlos Sánchez Berzaín, prófugo de la justicia por los hechos de "octubre negro".

"Tiene derecho de hacer política, eso no está en discusión, pero debería él decir ante el país, que esas ideas que defiende son coincidentes con las ideas de Sánchez Berzaín, un hombre con el que compartió Gobierno, repito durante la gestión de Gonzalo Sánchez de Lozada", dijo Rada en una conferencia de prensa en la que no admitió preguntas.

Desde diferentes frentes, el Gobierno atacó ayer al expresidente Carlos Mesa para que defina su candidatura, a pesar de que el también vocero de la causa marítima aclaró en entrevista con Los Tiempos que el objetivo de esta arremetida es que el MAS legitime la candidatura “ilegal” de Evo Morales y se salte el 21F.

Uno de las declaraciones más fuertes la realizó el presidente del Senado, José Alberto Gonzáles que usó los calificativos de “vedette, Messi e incluso doncella”, para referirse a Mesa. La respuesta del exmandatario llegó hoy a través de su cuenta de Twitter.

Algunos funcionarios de este gobierno usan calificativos de un machismo vergonzoso para intentar, vanamente, descalificar a sus adversarios, claros seguidores del espíritu que impregna el ADN de quienes hoy detentan el poder — Carlos de Mesa G. (@carlosdmesag) 28 de julio de 2018

En este ambiente de tensión política, Rada aprovechó para mostrar vídeos en los que el expresidente en su calidad de Vicepresidente acusa al entonces dirigente cocalero y diputado de bloquear al país, y posteriormente de pretender hacer creer que una ley nacionalizadora de los hidrocarburos sería la solución a los problemas de Bolivia.

"Sus ataques al presidente Evo Morales no son nuevos, vienen desde décadas, Carlos Mesa era parte del proceso de defensa de algunos medios de comunicación que defendían la capitalización que llevó delante Gonzalo Sánchez de Lozada en su primer Gobierno (1993-1997), luego se dieron sus ataques cuando asumió su primer cargo político como Vicepresidente, y hoy 2018 nuevamente los ataques bajo el libreto de Carlos Sánchez Berzaín", subrayó.

En entrevista con Los Tiempos, publicada ayer, Mesa aseguró que el objetivo del MAS con este “falso debate” de las candidaturas es “saltarse” el 21F para validar su candidatura a pesar de que el referendo de febrero de 2016 ya negó esa posibilidad. Ante ello, Mesa aseguró que “el que debe buscar candidato es Evo Morales” porque el actual jefe de Estado ya está inhabilitado.

Sin embargo, una plataforma social, que tendría vínculos con el MAS, proclamó a Mesa el pasado miércoles en la ciudad de El Alto, y ayer, en un foro en Cochabamba, fue ovacionado con “Mesa presidente”.

“Yo no he dicho ni un solo insulto porque no creo que la política deba rebajarse a ese nivel y espero que el señor Mesa sepa responder también a la altura de lo que en esta conferencia de prensa hemos planteado”, concluyó el ministro de la Presidencia.